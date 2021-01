लद्दाख में फिर चीन की घुसपैठ, पैंगोंग झील के पास भारतीय जवानों ने दबोचा चीनी सैनिक

लद्दाख। में एक बार चीनी सेना ने एक बार फिर भारतीय सीमा में घुसपैठ का प्रयास किया है। भारतीय सेना ने त्सो झील के पास से एक चीनी सैनिक को गिरफ्तार किया है। ये चीनी सैनिक भारत की सीमा में घूम रहा था।

हमारे जम्मू कश्मीर संवाददाता सुरेेेश डुग्गर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 8 जनवरी की सुबह पेंगोंग झील के दक्षिण में यह चीनी सैनिक एलएसी को पार करके भारतीय सीमा में आ गया था।

वहां पर तैनात भारतीय सैनिको ने इस चीनी सैनिक को गिरफ्तार कर लिया।

चीनी सैनिक ने पूछताछ में बताया कि वह रास्ता भटक कर भारत की सीमा में प्रवेश कर गया था। तभी वहां तैनात भारतीय सैनिकों से इसे पकड़ लिया। पीएलए के पकड़े गए सैनिक के साथ तय प्रक्रियाओं के मुताबिक व्यवहार किया जा रहा है, इस बात की जांच की जा रही है कि किन परिस्थितियों में उसने एलएसी पार किया।

Troops from either side are deployed along LAC since friction erupted last year due to unprecedented mobilisation and forward concentration by Chinese troops. PLA soldier is being dealt with as per laid down procedures & circumstances under which crossed LAC: Indian Army https://t.co/iitBluKSNe