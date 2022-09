चिदंबरम का भाजपा पर तंज, थोक खरीदार लगभग सभी विधायक खरीद कर उड़ाएगा वोटर्स का मजाक

नई दिल्ली। गोवा में कांग्रेस के 8 विधायकों के भाजपा में जाने को लेकर सत्ताधारी दल पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी ने कहा कि 2014 के बाद से, भारतीय बाजार में एक है और एक दिन, वह खरीदार लगभग सभी विधायकों को खरीद लेगा और देश के मतदाताओं का मजाक उड़ाएगा।

चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा कि गोवा की राजनीति का अभिशाप विधायकों की 'खरीदारी' है। 2014 के बाद से, भारतीय बाजार में एक थोक खरीदार है। एक दिन, थोक खरीदार भारत के लगभग सभी विधायकों को खरीद लेंगे और भारत के मतदाताओं का मजाक उड़ाएंगे। तब मतदाता क्या करेंगे?

