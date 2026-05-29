NEET रीटेस्ट को लेकर सरकार की बड़ी तैयारी, PM मोदी खुद कर रहे निगरानी, वायुसेना के विमानों से भेजे जाएंगे पेपर
NEET Re Exam News : नीट अंडरग्रेजुएट (NEET UG) में पेपर लीक को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी तैयारी की है। नीट रीटेस्ट को लेकर केंद्र सरकार कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मामले पर नजर रख रहे हैं। रीटेस्ट के लिए प्रश्न पत्र पहुंचाने में भारतीय वायुसेना के विमानों का इस्तेमाल करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। नीट पेपर रीटेस्ट को लेकर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में पूरी परीक्षा प्रक्रिया की विस्तृत समीक्षा की गई, जिसमें पेपर सेट करने वालों के चयन और छपाई के प्रोटोकॉल से लेकर परिवहन मार्गों, भंडारण सुविधाओं, वितरण नेटवर्क और परीक्षा केंद्रों पर अंतिम चरण की सुरक्षा व्यवस्थाएं शामिल थीं।
नीट अंडरग्रेजुएट (NEET UG) में पेपर लीक को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी तैयारी की है। नीट रीटेस्ट को लेकर केंद्र सरकार कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मामले पर नजर रख रहे हैं। नीट पेपर रीटेस्ट को लेकर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई।
बैठक में पूरी परीक्षा प्रक्रिया की विस्तृत समीक्षा की गई, जिसमें पेपर सेट करने वालों के चयन और छपाई के प्रोटोकॉल से लेकर परिवहन मार्गों, भंडारण सुविधाओं, वितरण नेटवर्क और परीक्षा केंद्रों पर अंतिम चरण की सुरक्षा व्यवस्थाएं शामिल थीं।
इस बैठक में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत कई मंत्रालयों के शीर्ष नौकरशाह शामिल हुए। 21 जून को होने वाले रीटेस्ट के लिए प्रश्न पत्र पहुंचाने में भारतीय वायुसेना के विमानों का इस्तेमाल करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। यह सरकार की एक व्यापक सुरक्षा रणनीति का हिस्सा है, जिसमें गृह मंत्रालय, केंद्रीय एजेंसियां और राज्य पुलिस नेटवर्क शामिल हैं।
इस बार का दृष्टिकोण यह है कि परीक्षा प्रक्रिया की हर कमजोर कड़ी को अधिकतम सुरक्षा और निगरानी के साथ सुरक्षित किया जाना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने पेपर रद्द होने पर चिंता जताते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि परीक्षा अच्छी तरह से हो। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मामले पर नजर रख रहे हैं।
गौरतलब है कि नीट यूजी परीक्षा 3 मई को देश के 551 शहरों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के लिए करीब 23 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने किया था।
Edited By : Chetan Gour
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