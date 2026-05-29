NEET रीटेस्ट को लेकर सरकार की बड़ी तैयारी, PM मोदी खुद कर रहे निगरानी, वायुसेना के विमानों से भेजे जाएंगे पेपर

NEET Re Exam News : नीट अंडरग्रेजुएट (NEET UG) में पेपर लीक को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी तैयारी की है। नीट रीटेस्ट को लेकर केंद्र सरकार कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मामले पर नजर रख रहे हैं। रीटेस्ट के लिए प्रश्‍न पत्र पहुंचाने में भारतीय वायुसेना के विमानों का इस्तेमाल करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। नीट पेपर रीटेस्ट को लेकर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में पूरी परीक्षा प्रक्रिया की विस्तृत समीक्षा की गई, जिसमें पेपर सेट करने वालों के चयन और छपाई के प्रोटोकॉल से लेकर परिवहन मार्गों, भंडारण सुविधाओं, वितरण नेटवर्क और परीक्षा केंद्रों पर अंतिम चरण की सुरक्षा व्यवस्थाएं शामिल थीं।





बैठक में पूरी परीक्षा प्रक्रिया की विस्तृत समीक्षा की गई, जिसमें पेपर सेट करने वालों के चयन और छपाई के प्रोटोकॉल से लेकर परिवहन मार्गों, भंडारण सुविधाओं, वितरण नेटवर्क और परीक्षा केंद्रों पर अंतिम चरण की सुरक्षा व्यवस्थाएं शामिल थीं।







ALSO READ: NEET UG paper Leak में कौन है केमिस्ट्री टीचर 'M Sir', CBI ने किया गिरफ्तार इस बार का दृष्टिकोण यह है कि परीक्षा प्रक्रिया की हर कमजोर कड़ी को अधिकतम सुरक्षा और निगरानी के साथ सुरक्षित किया जाना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने पेपर रद्द होने पर चिंता जताते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि परीक्षा अच्छी तरह से हो। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मामले पर नजर रख रहे हैं।

गौरतलब है कि नीट यूजी परीक्षा 3 मई को देश के 551 शहरों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के लिए करीब 23 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने किया था।

Edited By : Chetan Gour