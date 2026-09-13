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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: Sunday, 13 September 2026 (08:00 IST)

BRICS Summit 2026 : BRICS Summit 2026: PM मोदी-शी जिनपिंग की अहम मुलाकात, सीमा पर शांति से लेकर व्यापार तक इन मुद्दों पर बनी सहमति

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Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Sun, 13 Sep 2026 (08:07 IST)
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नई दिल्ली में BRICS Summit के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 सितंबर 2026 को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच यह बैठक BRICS Summit से इतर हुई। बैठक में भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों, सीमा पर शांति, व्यापार, सप्लाई चेन और क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई।

भारत-चीन रिश्तों में लगातार प्रगति का स्वागत

 
प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अगस्त 2025 में तियानजिन में हुई पिछली मुलाकात के बाद भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों में हुई लगातार प्रगति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों को अपने संबंधों को रणनीतिक और दीर्घकालिक नजरिए से देखना चाहिए।
 
बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि मतभेदों को विवाद में नहीं बदलना चाहिए। उन्होंने भारत-चीन संबंधों के लिए तीन महत्वपूर्ण सिद्धांतों—पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक संवेदनशीलता और पारस्परिक हित—पर आगे बढ़ने की जरूरत बताई।

सीमा पर शांति को बताया रिश्तों की जरूरी नींव

 
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता भारत-चीन संबंधों के निरंतर विकास के लिए जरूरी आधार बनी हुई है। उन्होंने दोनों पक्षों से सीमा से जुड़े मौजूदा समझौतों और सहमतियों का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
 
दोनों नेताओं ने सीमा विवाद के निष्पक्ष, उचित और दोनों पक्षों को स्वीकार्य समाधान की दिशा में आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता दोहराई। इसके साथ ही इस मुद्दे को दोनों देशों के व्यापक द्विपक्षीय संबंधों और दोनों देशों के लोगों के दीर्घकालिक हितों के राजनीतिक नजरिए से देखने की बात कही गई।
 

व्यापार और सप्लाई चेन पर भी हुई चर्चा

 
मोदी और शी जिनपिंग ने दोनों देशों के बीच लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने की दिशा में हुई प्रगति पर भी चर्चा की। दोनों नेताओं ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान, कारोबारी संबंधों और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही को और बढ़ावा देने की जरूरत बताई।
 
आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को लेकर दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसमें संरचनात्मक व्यापार असंतुलन, सप्लाई चेन से जुड़े मुद्दे और बाजारों तक अधिक प्रभावी एवं पूर्वानुमानित पहुंच जैसे विषय शामिल रहे।
 

क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर साथ काम करने पर जोर

 
दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर साझा आधार को लगातार मजबूत करने और विभिन्न चुनौतियों से मिलकर निपटने की जरूरत पर सहमति जताई। यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब भारत BRICS की अध्यक्षता कर रहा है और नई दिल्ली में BRICS Summit 2026 का आयोजन हो रहा है।
 

चीन ने भारत की BRICS अध्यक्षता का किया समर्थन

 
प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की BRICS अध्यक्षता के लिए चीन के समर्थन की सराहना की। उन्होंने BRICS Summit 2026 को सफल बनाने में चीन के योगदान के लिए भी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को धन्यवाद दिया।
 कुल मिलाकर, मोदी-शी मुलाकात में सीमा पर शांति, द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर और दीर्घकालिक बनाने, व्यापारिक असंतुलन दूर करने और दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर खास जोर रहा।
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