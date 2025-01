भाजपा एक वोट खरीदने के लिए दे रही है 10000 रुपए, AAP का सनसनीखेज आरोप

2 Hindus MP in race for post of Prime Minister in Canada: कनाडा के भारतीय मूल के सांसद चंद्र आर्य ने घोषणा की है कि वह देश के प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल होंगे। आर्य ने यह घोषणा ऐसे समय की है, जब लिबरल पार्टी ने निवर्तमान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के स्थान पर नए नेता को चुनने के लिए 9 मार्च की तारीख निर्धारित की है।