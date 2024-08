Badlapur Case : बदलापुर उत्पीड़न मामले पर बवाल जारी, MVA ने किया 24 अगस्त को बंद का ऐलान

Statement of the Chairperson of the Commission for Protection of Child Rights on the Badlapur case : महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष सुसीबेन शाह ने बुधवार को कहा कि बदलापुर के जिस स्कूल में 2 बच्चियों का यौन शोषण किया गया था, उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने में पीड़िताओं के माता-पिता की मदद करने के बजाय अपराध को छुपाने की कोशिश की।