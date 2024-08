बदलापुर में इंटरनेट बंद, नहीं खुले स्कूल, 300 लोगों पर FIR

Case of beating of tribal youth in Indore : इंदौर में सड़क के मामूली विवाद में जनजातीय समुदाय के युवक को सरेआम पीटकर उससे जूते के फीते बंधवाने के आरोप में गिरफ्तार बदमाश के खिलाफ जिला प्रशासन ने NSA के तहत आदेश जारी किया है। जिला प्रशासन ने आरोपी के खिलाफ एनएसए के तहत गिरफ्तारी का वॉरंट जारी किया है। यह वॉरंट तामील भी हो गया और आरोपी को एनएसए के तहत जेल भेजा जाएगा।