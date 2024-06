अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, शराब घोटाले में थे गिरफ्तार

Bodies of 2 real brothers found near a dry well in Uttar Pradesh : फर्रुखाबाद जिले के जहानगंज क्षेत्र में खेत में फसल काटने गए 2 सगे भाइयों के शव बृहस्पतिवार को एक सूखे कुएं के पास मिले। दोनों अपने खेत जाने की बात कहकर घर से निकले थे, देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजन ने उनकी तलाश शुरू की। कुएं के अंदर भी खून के निशान पाए गए हैं।