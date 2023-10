Tiktok पर दोस्ती प्यार में बदली, सीमा के बाद एक और 'पड़ोसन' की भारत में एंट्री

Another woman came to India for love : पाकिस्‍तान से आई सीमा हैदर की तरह ही अब एक और महिला अपने प्‍यार की खातिर सरहदें पार कर भारत आई है। यह महिला बांग्लादेश से अपने 3 बच्‍चों के साथ भारत पहुंची है। इस महिला की दोस्ती भारत-नेपाल बॉर्डर पर बसे गांव के एक युवक से टिकटॉक पर हुई थी, जो बाद में प्‍यार में बदल गई।

खबरों के अनुसार, सीमा हैदर के बाद अब बांग्लादेश से दिलरूबा नाम की एक महिला 3 बच्चों को लेकर अपने प्यार को पाने के लिए भारत पहुंची है। इस महिला की मुलाकात भारत के अब्दुल करीम से टिकटॉक पर हुई थी। महिला जब अपने प्यार अब्दुल को पाने के लिए उसके घर पहुंची तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।





यह पूरा मामला भारत नेपाल बॉर्डर पर बसे गांव भरथा रोशन गढ़ का है। हालांकि अब्दुल पहले से ही शादीशुदा है, इस वजह से दिलरूबा ने आपत्ति जताई। जब इस बात की भनक पुलिस को लगी तो महिला को कस्टडी में ले लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। जब महिला से पूछताछ की गई तो उसके पास वैध डॉक्यूमेंट्स निकले, जिनमें पासपोर्ट और टूरिस्ट वीजा शामिल है।





यह महिला बांग्लादेश के राउजन जिले के चटगांव की रहने वाली है। उल्‍लेखनीय है करीब 3 महीने पहले सीमा हैदर पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई थी। उसकी मुलाकात उत्तर प्रदेश के रहने वाले सचिन मीणा से पबजी गेम खेलते हुए हुई थी। (सांकेतिक फोटो)

Edited By : Chetan Gour