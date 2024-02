PM मोदी की जाति को लेकर अमित शाह ने कांग्रेस पर किया पलटवार

PM Modi addresses the last sitting of 17th Lok Sabha : संसद में आज अयोध्या के राम मंदिर को लेकर सरकार के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। नियम 193 के तहत लोकसभा में यह चर्चा जारी है। चर्चा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भाषण दिया। उनके भाषण की प्रमुख बातें-