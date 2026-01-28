महाराष्‍ट्र के बारामती में बड़ा विमान हादसा, क्रेश विमान में सवार थे अजित पवार

Ajit Pawar News in hindi : महाराष्‍ट्र के बारामती में बुधवार को लैंडिंग के वक्त एक विमान क्रेश हो गया। विमान में महाराष्‍ट्र के उपमुख्‍यमंत्री अजित पवार समेत कई लोग सवार थे।

मीडिया खबरों के मुताबिक, अजित पवार किसी कार्यक्रम के लिए मुंबई से बारामती जा रहे थे। क्रेश होने के बाद विमान में आग लग गई। आग पर तुरंत काबू पाया गया।

विमान का आगे वाला हिस्सा पूरी तरह जल गया। फिलहाल राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया।

edited by : Nrapendra Gupta