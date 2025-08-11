सोमवार, 11 अगस्त 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : सोमवार, 11 अगस्त 2025 (09:16 IST)

2 घंटे तक हवा में चक्कर लगाते रही एयर इंडिया की फ्लाइट, कई सांसद बैठे थे, टला बड़ा हादसा

air india
कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश होते-होते बची है। तिरुवनंतपुरम से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट को खराब मौसम की वजह से चेन्नई डायवर्ट कर दिया गया था। लेकिन लैंडिंग की अनुमति नहीं मिलने के कारण फ्लाइट दो घंटों तक हवा में झूलती रही। उन्होंने दावा किया कि चेन्नई में जब लैंडिंग की परमिशन मिली तो रनवे पर पहले से एक और फ्लाइट मौजूद थी। इसकी वजह से एयर इंडिया के पायलट को लैंडिंग इमरजेंसी में कैंसिल करनी पड़ी और वापस टेक ऑफ करना पड़ा।

वेणुगोपाल ने इस पूरी घटना के बारे में ट्वीट करते हुए कहा, ‘पायलट की सूझबूझ से ही हमारी जान बची है’ वहीं, उनके बयान पर एयर इंडिया ने जवाब देते हुए कहा, ‘खराब मौसम कि वजह से तिरुवनंतपुरम से दिल्ली जा रही फ्लाइट को चेन्नई डायवर्ट करना पड़ा। फ्लाइट को सुरक्षित रूप से उतार लिया गया है. सभी यात्री सुरक्षित हैं।’

सांसद वेणुगोपाल ने एक्स पर लिखा, ‘त्रिवेंद्रम से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI 2455, जिसमें मैं, कई सांसद और सैकड़ों यात्री सवार थे। आज भयावह रूप से ट्रेजडी के करीब पहुंच गई। जो देरी से शुरू हुआ था, वह एक कष्टदायक यात्रा में बदल गया। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद, हमें खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ा। लगभग एक घंटे बाद, कैप्टन ने उड़ान सिग्नल में खराबी की घोषणा की और विमान को चेन्नई की ओर मोड़ दिया। लगभग दो घंटे तक, हम उतरने की अनुमति का इंतजार करते हुए हवाई अड्डे के चक्कर लगाते रहे, जब तक कि हमारे पहले प्रयास के दौरान एक भी ऐसा क्षण नहीं आया जो दिल दहला देने वाला ना हो। बताया जा रहा था कि उसी रनवे पर एक और विमान था। कैप्टन के तुरंत रुकने के फैसले ने फ्लाइट में सवार सभी लोगों की जान बचा ली। दूसरे प्रयास में विमान सुरक्षित उतर गया। हम कौशल और भाग्य से बच गए। यात्रियों की सुरक्षा भाग्य पर निर्भर नहीं हो सकती। मैं @DGCAIndia और @MoCA_GoI से आग्रह करता हूं कि वे इस घटना की तत्काल जांच करें, जवाबदेही तय करें और सुनिश्चित करें कि ऐसी चूक फिर कभी न हो’

एयर इंडिया ने वेणुगोपाल को दिया जवाब : एयर इंडिया ने जवाब देते हुए कहा, ‘प्रिय श्री वेणुगोपाल, हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि चेन्नई की ओर मोड़ना संदिग्ध तकनीकी समस्या और खराब मौसम की स्थिति के कारण एक एहतियाती कदम था. चेन्नई हवाई अड्डे पर पहली बार उतरने के प्रयास के दौरान चेन्नई एटीसी द्वारा गो-अराउंड का निर्देश दिया गया था, न कि रनवे पर किसी अन्य विमान की मौजूदगी के कारण। हमारे पायलट ऐसे हालात से निपटने के लिए अच्छी तरह प्रशिक्षित हैं और इस मामले में उन्होंने पूरी उड़ान के दौरान मानक प्रक्रियाओं का पालन किया। हम समझते हैं कि ऐसा अनुभव असहज हो सकता है और इस मोड़ के कारण हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। हालांकि, हमारे लिए सुरक्षा हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपके समझ के लिए धन्यवाद’

एयर इंडिया का बयान, ’10 अगस्त को तिरुवनंतपुरम से दिल्ली जा रही उड़ान भरने वाले AI2455 के पायलट ने संदिग्ध टेक्निकल समस्या और रास्ते में मौसम की स्थिति को देखते हुए एहतियातन चेन्नई की ओर रुख किया। फ्लाइट चेन्नई में सुरक्षित रूप से उतर गई, जहां विमान की आवश्यक जांच की जाएगी। हमें यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद है। चेन्नई में हमारे सहयोगी यात्रियों को असुविधा को कम करने के लिए सहायता प्रदान कर रहे हैं। यात्रियों को जल्द से जल्द उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था किया जा रहा हैं। एयर इंडिया में, हमारे यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है’
Edited By: Navin Rangiyal  
राजनाथ का ट्रंप पर तंज, वो सोचते हैं सबके बॉस हैं हम

राजनाथ का ट्रंप पर तंज, वो सोचते हैं सबके बॉस हैं हमRajnath Singh News : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से होने वाले आयात पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने को लेकर जारी विवाद के बीच रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे ‘दबंग और गतिशील’ अर्थव्यवस्था करार दिया और कहा कि ‘सबके बॉस तो हम हैं’ का भाव रखने वाले कुछ देशों को यह रास नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा, साल 2014 में धन दौलत के आकार (अर्थव्यवस्था) के मामले में भारत 11वें स्थान पर था।

RBI का बैंकों को बड़ा निर्देश, बैंक खातों और लॉकर से संबंधित दावों का 15 दिन के अंदर निपटान नहीं करने पर देना होगा मुआवजा

RBI का बैंकों को बड़ा निर्देश, बैंक खातों और लॉकर से संबंधित दावों का 15 दिन के अंदर निपटान नहीं करने पर देना होगा मुआवजाभारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मृत ग्राहकों के बैंक खातों और लॉकर से संबंधित दावों का 15 दिन के भीतर निपटान करने के लिए विशेष पहल की है। केंद्रीय बैंक ऐसे मामलों का तय समयसीमा के भीतर निपटारा करने और किसी भी देरी के लिए नामांकित व्यक्तियों को मुआवजा देने के लिए फॉर्म को मानकीकृत करने की योजना बना रहा है।

क्या NDA ने तय किया उपराष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन ने बनाया यह प्लान

क्या NDA ने तय किया उपराष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन ने बनाया यह प्लानविपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ उपराष्ट्रपति पद के लिए संयुक्त उम्मीदवार उतारेगा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे संभावित नामों पर चर्चा करने तथा इस पर आम सहमति बनाने के लिए विपक्षी दलों से संपर्क कर रहे हैं। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। खरगे ने कहा कि विपक्षी गठबंधन में यह प्रबल भावना है कि विपक्षी दलों को परिणाम की परवाह किए बिना एक मजबूत राजनीतिक संदेश भेजने के लिए मुकाबले से पीछे नहीं हटना चाहिए।

अमेठी में महिला ने पति का गुप्तांग काटा, जानिए क्या है मामला?

अमेठी में महिला ने पति का गुप्तांग काटा, जानिए क्या है मामला?Amethi news in hindi : उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में विवाद के दौरान एक महिला ने अपने पति पर धारदार हथियार से कथित रूप से हमला कर उसका गुप्तांग काट दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है।

पीएम मोदी ने बताया, ऑपरेशन सिंदूर में क्या था कर्नाटक के युवाओं का योगदान?

पीएम मोदी ने बताया, ऑपरेशन सिंदूर में क्या था कर्नाटक के युवाओं का योगदान?PM Modi in Bangluru : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेगलुरु को मेट्रो की येलो लाइन के साथ ही 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की भी सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में बेंगलुरु और कर्नाटक के युवाओं का योगदान था।

EC को घेरने के लिए राहुल गांधी ने क्या बनाया प्लान? कांग्रेस ने उठाया यह बड़ा कदम

EC को घेरने के लिए राहुल गांधी ने क्या बनाया प्लान? कांग्रेस ने उठाया यह बड़ा कदमराहुल गांधी के चुनाव में धांधली के दावों पर कड़ा रुख अपनाते हुए कांग्रेस ने लोगों के लिए एक वेब पोर्टल शुरू किया है, जिसमें वे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और चुनाव आयोग से 'वोट चोरी' के खिलाफ जवाबदेही की मांग कर सकते हैं, तथा डिजिटल मतदाता सूची की मांग के प्रति समर्थन व्यक्त कर सकते हैं।

Turkiye Earthquake : तुर्किए में 6.1 तीव्रता का आया तेज भूकंप, दहशत में आए लोग

Turkiye Earthquake : तुर्किए में 6.1 तीव्रता का आया तेज भूकंप, दहशत में आए लोगतुर्किए के उत्तर-पश्चिमी प्रांत में रविवार शाम को 6.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके लगभग 200 किलोमीटर दूर इस्तांबुल तक महसूस किए गए। तुर्किए की आपदा एवं आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी ने कहा कि भूकंप के बाद कई कम तीव्रता के झटके महसूस किए गए, जिनमें से एक की तीव्रता 4.6 थी।

मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा पर ED का शिकंजा, 2 कंपनियों से 58 करोड़ की अवैध कमाई का आरोप

मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा पर ED का शिकंजा, 2 कंपनियों से 58 करोड़ की अवैध कमाई का आरोपकांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के व्यवसायी पति रॉबर्ट वाड्रा ने हरियाणा के गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में 2008 में हुए 'धोखाधड़ी' वाले जमीन सौदे के मामले में पूछताछ के दौरान 'टाममटोल भरे' जवाब दिए और पूरा दोष अपने तीन दिवंगत सहयोगियों पर डाल दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने अपने आरोप-पत्र में यह दावा किया है।

Mohan Bhagwat : अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सामान्य आदमी के पहुंच से बाहर, Indore में बोले RSS प्रमुख मोहन भागवत

Mohan Bhagwat : अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सामान्य आदमी के पहुंच से बाहर, Indore में बोले RSS प्रमुख मोहन भागवतराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत ने देश में चिकित्सा और शिक्षा के व्यवसायीकरण पर चिंता जताते हुए रविवार को कहा कि दोनों महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आम लोगों को 'सहज, सुलभ, सस्ती और सहृदय' सुविधाएं मुहैया कराया जाना वक्त की मांग है। भागवत ने इंदौर में कैंसर के मरीजों के किफायती इलाज के लिए 'माधव सृष्टि आरोग्य केंद्र' का उद्घाटन किया। यह केंद्र ‘गुरुजी सेवा न्यास’ नाम के परमार्थ संगठन ने शुरू किया है।

राहुल गांधी को चुनाव आयोग का नोटिस, शकुन रानी के 2 बार के वोटिंग के दावे का मांगा सबूत

राहुल गांधी को चुनाव आयोग का नोटिस, शकुन रानी के 2 बार के वोटिंग के दावे का मांगा सबूतकर्नाटक के चुनाव चुनाव अधिकारी ने रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नोटिस जारी कर उनसे वे दस्तावेज साझा करने को कहा, जिनके आधार पर उन्होंने आरोप लगाया था कि एक महिला ने दो बार मतदान किया। राज्य के शीर्ष चुनाव अधिकारी ने गांधी से कहा कि ये दस्तावेज उनके कार्यालय को विस्तृत जांच करने में मदद करेंगे। गांधी ने पिछले सप्ताह संवाददाता सम्मेलन में ये दस्तावेज दिखाए थे।

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोन

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोनvivo Y400 plus 5G Price in india : Vivo Y400 5G आज लॉन्च हो गया। स्मार्टफोन में कई धमाकेदार फीचर्स दिए गए हैं। Vivo Y400 5G में 6,000 mAh की धांसू बैटरी 90W charger inside the box के साथ है। साथ ही स्मार्टफोन में IP68 और IP69 रेटेड water resistance भी है। यह डिवाइस दो अलग-अलग कलर ऑप्शन में आएगा, जिसमें ग्लैम व्हाइट और ऑलिव ग्रीन ऑप्शन शामिल होंगे।

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकर

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकरitel city 100 price in india : itel ने हाल ही धमाकेदार स्मार्टफोन itel City 100 लॉन्च किया है। स्मार्टफोन की कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत 7599 रुपए है। साथ ही कंपनी इस स्मार्टफोन के साथ कई ऑफर्स भी दे रही है। इसके साथ आपको एक खास मैग्नेटिक RGB वायरलेस स्पीकर भी मिलता है, जिसकी कीमत 2,999 रुपए है, लेकिन ये फोन के साथ ये फ्री मिलेगा।

Motorola का सस्ता स्मार्टफोन Moto G86 Power, जानिए कितना दमदार

Motorola का सस्ता स्मार्टफोन Moto G86 Power, जानिए कितना दमदारमोटोरोला ने बजट सेगमेंट में नया स्मार्टफोन 'मोटो G86 पावर' (Moto G86 Power) भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन मोटो AI से लैस है। कंपनी ने इसे पावर टू डू ऑल यानी सबकुछ करने में सक्षम टैगलाइन दे रही है। स्मार्टफोन में 6720mAh की बैटरी दी गई है।
