सोमवार, 11 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Latest weather news for 11 August 2025 in India
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , सोमवार, 11 अगस्त 2025 (09:24 IST)

Weather Update: अनेक राज्यों में भारी वर्षा की संभावना, दिल्ली-NCR में उमस से लोग बेहाल, IMD का अलर्ट

Latest Weather News 11 August 2025
Weather Update: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार अगले 7 दिनों में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश (Uttarakhand and Himachal Pradesh) के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 13 अगस्त अत्यधिक भारी बारिश (21 सेमी या उससे ज्यादा) की संभावना है। दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में उमस ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। जानिए कि देश के अन्य राज्यों में कैसा रहेगा आज का मौसम।ALSO READ: Weather Update : जोर पकड़ेगा मानसून, बंगाल से मध्यप्रदेश तक फिर होगी भारी बारिश
 
दिल्ली-एनसीआर में उमस से लोग बेहाल : दिल्ली-एनसीआर में उमस ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। एक दिन छोड़कर हो रही बारिश के बाद भी राजधानी का तापमान 33 डिग्री बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में मौसम ऐसे तो साफ रहेगा, लेकिन कुछ इलाकों में काले बादल छा सकते हैं और बरस भी सकते हैं। वहीं आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24-26 डिग्री रहने की संभावना है।
 
यूपी-बिहार में बदलेगा मौसम का मिजाजा : उत्तरप्रदेश और बिहार में आगामी दिनों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। उत्तरप्रदेश में जहां अगले 2 दिनों तक अधिकांश क्षेत्रों में बारिश की संभावना नहीं है, वहीं 13 और 14 अगस्त को पूर्वी जिलों जैसे वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बलिया, मऊ, कुशीनगर और संत कबीर नगर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
 
पंजाब और हरियाणा का मौसम : इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा में भी मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पंजाब में कल यानी 11 अगस्त को कई क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। इसके बाद 12 और 13 अगस्त को मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है, जबकि 14 और 15 अगस्त को फिर से बारिश का दौर तेज हो सकता है। हरियाणा में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना जताई गई है, जहां कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। किसानों और स्थानीय प्रशासन को मौसम के अनुसार आवश्यक तैयारी करने की सलाह दी गई है।ALSO READ: Weather Update: यूपी, उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर, कहां कैसा रहेगा मौसम?
 
महाराष्ट्र में होगी भारी बारिश : आईएमडी के अनुसार 14 से 16 अगस्त के बीच मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। 12 से 16 अगस्त के बीच कोंकण और गोवा में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। अगले 7 दिनों में इन राज्यों के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
 
उत्तराखंड में 7 दिनों तक बारिश का अलर्ट : उत्तराखंड में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 13 अगस्त को राज्य के कुछ हिस्सों में वर्षा की तीव्रता 21 सेंटीमीटर तक पहुंच सकती है। इस दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और नदियों में जलस्तर बढ़ने का खतरा बना रहेगा। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है।
 
इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट : उत्तराखंड के अलावा देश के कई अन्य राज्यों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में अगले 7 दिनों तक कई स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। साथ ही पूर्वी मध्यभारत और उत्तरी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में भी मानसून सक्रिय रहेगा। 13 से 16 अगस्त के बीच मध्यप्रदेश, विदर्भ, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्रप्रदेश में भारी वर्षा का नया दौर शुरू होने की संभावना है। इन राज्यों में जलभराव, बाढ़ और जनजीवन प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।ALSO READ: Weather Update: मध्यप्रदेश और राजस्थान में बाढ़ से हालात, IMD ने इन राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट
 
एमपी और छत्तीसगढ़ के अलावा इन राज्यों में होगी बारिश : विभाग के अनुसार 14 और 16 अगस्त को पश्चिमी मध्यप्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। 11 से 16 अगस्त के बीच पूर्वी मध्यप्रदेश, 12, 15 और 16 अगस्त को विदर्भ, 12 अगस्त को छत्तीसगढ़, 11 अगस्त को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, 13 और 14 अगस्त को उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 11 से 13 अगस्त के बीच बिहार और 15 और 16 अगस्त को ओडिशा में बारिश की संभावना है।(Photo courtesy: IMD)
 
Edited by: Ravindra Gupta
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

राजनाथ का ट्रंप पर तंज, वो सोचते हैं सबके बॉस हैं हम

राजनाथ का ट्रंप पर तंज, वो सोचते हैं सबके बॉस हैं हमRajnath Singh News : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से होने वाले आयात पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने को लेकर जारी विवाद के बीच रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे ‘दबंग और गतिशील’ अर्थव्यवस्था करार दिया और कहा कि ‘सबके बॉस तो हम हैं’ का भाव रखने वाले कुछ देशों को यह रास नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा, साल 2014 में धन दौलत के आकार (अर्थव्यवस्था) के मामले में भारत 11वें स्थान पर था।

RBI का बैंकों को बड़ा निर्देश, बैंक खातों और लॉकर से संबंधित दावों का 15 दिन के अंदर निपटान नहीं करने पर देना होगा मुआवजा

RBI का बैंकों को बड़ा निर्देश, बैंक खातों और लॉकर से संबंधित दावों का 15 दिन के अंदर निपटान नहीं करने पर देना होगा मुआवजाभारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मृत ग्राहकों के बैंक खातों और लॉकर से संबंधित दावों का 15 दिन के भीतर निपटान करने के लिए विशेष पहल की है। केंद्रीय बैंक ऐसे मामलों का तय समयसीमा के भीतर निपटारा करने और किसी भी देरी के लिए नामांकित व्यक्तियों को मुआवजा देने के लिए फॉर्म को मानकीकृत करने की योजना बना रहा है।

क्या NDA ने तय किया उपराष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन ने बनाया यह प्लान

क्या NDA ने तय किया उपराष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन ने बनाया यह प्लानविपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ उपराष्ट्रपति पद के लिए संयुक्त उम्मीदवार उतारेगा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे संभावित नामों पर चर्चा करने तथा इस पर आम सहमति बनाने के लिए विपक्षी दलों से संपर्क कर रहे हैं। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। खरगे ने कहा कि विपक्षी गठबंधन में यह प्रबल भावना है कि विपक्षी दलों को परिणाम की परवाह किए बिना एक मजबूत राजनीतिक संदेश भेजने के लिए मुकाबले से पीछे नहीं हटना चाहिए।

अमेठी में महिला ने पति का गुप्तांग काटा, जानिए क्या है मामला?

अमेठी में महिला ने पति का गुप्तांग काटा, जानिए क्या है मामला?Amethi news in hindi : उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में विवाद के दौरान एक महिला ने अपने पति पर धारदार हथियार से कथित रूप से हमला कर उसका गुप्तांग काट दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है।

पीएम मोदी ने बताया, ऑपरेशन सिंदूर में क्या था कर्नाटक के युवाओं का योगदान?

पीएम मोदी ने बताया, ऑपरेशन सिंदूर में क्या था कर्नाटक के युवाओं का योगदान?PM Modi in Bangluru : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेगलुरु को मेट्रो की येलो लाइन के साथ ही 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की भी सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में बेंगलुरु और कर्नाटक के युवाओं का योगदान था।

और भी वीडियो देखें

EC को घेरने के लिए राहुल गांधी ने क्या बनाया प्लान? कांग्रेस ने उठाया यह बड़ा कदम

EC को घेरने के लिए राहुल गांधी ने क्या बनाया प्लान? कांग्रेस ने उठाया यह बड़ा कदमराहुल गांधी के चुनाव में धांधली के दावों पर कड़ा रुख अपनाते हुए कांग्रेस ने लोगों के लिए एक वेब पोर्टल शुरू किया है, जिसमें वे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और चुनाव आयोग से 'वोट चोरी' के खिलाफ जवाबदेही की मांग कर सकते हैं, तथा डिजिटल मतदाता सूची की मांग के प्रति समर्थन व्यक्त कर सकते हैं।

Turkiye Earthquake : तुर्किए में 6.1 तीव्रता का आया तेज भूकंप, दहशत में आए लोग

Turkiye Earthquake : तुर्किए में 6.1 तीव्रता का आया तेज भूकंप, दहशत में आए लोगतुर्किए के उत्तर-पश्चिमी प्रांत में रविवार शाम को 6.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके लगभग 200 किलोमीटर दूर इस्तांबुल तक महसूस किए गए। तुर्किए की आपदा एवं आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी ने कहा कि भूकंप के बाद कई कम तीव्रता के झटके महसूस किए गए, जिनमें से एक की तीव्रता 4.6 थी।

मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा पर ED का शिकंजा, 2 कंपनियों से 58 करोड़ की अवैध कमाई का आरोप

मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा पर ED का शिकंजा, 2 कंपनियों से 58 करोड़ की अवैध कमाई का आरोपकांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के व्यवसायी पति रॉबर्ट वाड्रा ने हरियाणा के गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में 2008 में हुए 'धोखाधड़ी' वाले जमीन सौदे के मामले में पूछताछ के दौरान 'टाममटोल भरे' जवाब दिए और पूरा दोष अपने तीन दिवंगत सहयोगियों पर डाल दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने अपने आरोप-पत्र में यह दावा किया है।

Mohan Bhagwat : अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सामान्य आदमी के पहुंच से बाहर, Indore में बोले RSS प्रमुख मोहन भागवत

Mohan Bhagwat : अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सामान्य आदमी के पहुंच से बाहर, Indore में बोले RSS प्रमुख मोहन भागवतराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत ने देश में चिकित्सा और शिक्षा के व्यवसायीकरण पर चिंता जताते हुए रविवार को कहा कि दोनों महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आम लोगों को 'सहज, सुलभ, सस्ती और सहृदय' सुविधाएं मुहैया कराया जाना वक्त की मांग है। भागवत ने इंदौर में कैंसर के मरीजों के किफायती इलाज के लिए 'माधव सृष्टि आरोग्य केंद्र' का उद्घाटन किया। यह केंद्र ‘गुरुजी सेवा न्यास’ नाम के परमार्थ संगठन ने शुरू किया है।

राहुल गांधी को चुनाव आयोग का नोटिस, शकुन रानी के 2 बार के वोटिंग के दावे का मांगा सबूत

राहुल गांधी को चुनाव आयोग का नोटिस, शकुन रानी के 2 बार के वोटिंग के दावे का मांगा सबूतकर्नाटक के चुनाव चुनाव अधिकारी ने रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नोटिस जारी कर उनसे वे दस्तावेज साझा करने को कहा, जिनके आधार पर उन्होंने आरोप लगाया था कि एक महिला ने दो बार मतदान किया। राज्य के शीर्ष चुनाव अधिकारी ने गांधी से कहा कि ये दस्तावेज उनके कार्यालय को विस्तृत जांच करने में मदद करेंगे। गांधी ने पिछले सप्ताह संवाददाता सम्मेलन में ये दस्तावेज दिखाए थे।

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोन

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोनvivo Y400 plus 5G Price in india : Vivo Y400 5G आज लॉन्च हो गया। स्मार्टफोन में कई धमाकेदार फीचर्स दिए गए हैं। Vivo Y400 5G में 6,000 mAh की धांसू बैटरी 90W charger inside the box के साथ है। साथ ही स्मार्टफोन में IP68 और IP69 रेटेड water resistance भी है। यह डिवाइस दो अलग-अलग कलर ऑप्शन में आएगा, जिसमें ग्लैम व्हाइट और ऑलिव ग्रीन ऑप्शन शामिल होंगे।

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकर

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकरitel city 100 price in india : itel ने हाल ही धमाकेदार स्मार्टफोन itel City 100 लॉन्च किया है। स्मार्टफोन की कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत 7599 रुपए है। साथ ही कंपनी इस स्मार्टफोन के साथ कई ऑफर्स भी दे रही है। इसके साथ आपको एक खास मैग्नेटिक RGB वायरलेस स्पीकर भी मिलता है, जिसकी कीमत 2,999 रुपए है, लेकिन ये फोन के साथ ये फ्री मिलेगा।

Motorola का सस्ता स्मार्टफोन Moto G86 Power, जानिए कितना दमदार

Motorola का सस्ता स्मार्टफोन Moto G86 Power, जानिए कितना दमदारमोटोरोला ने बजट सेगमेंट में नया स्मार्टफोन 'मोटो G86 पावर' (Moto G86 Power) भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन मोटो AI से लैस है। कंपनी ने इसे पावर टू डू ऑल यानी सबकुछ करने में सक्षम टैगलाइन दे रही है। स्मार्टफोन में 6720mAh की बैटरी दी गई है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

रक्षा बंधन

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com