गाजा शांति वार्ता में भारत को बुलावा : मिस्र (Egypt) की राजधानी काहिरा में आज गाजा शांति समिट का आयोजन हो रहा है। इस समिट में संयुक्त राष्ट्र (UN) के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों शामिल हो रहे हैं। इस शर्म अल-शेख शांति समिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया गया था, हालांकि भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी इस समिट में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इस शांति सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कर रहे हैं।