सोमवार, 13 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 (09:33 IST)

गैंगरेप पीड़िता को जान का खतरा, गाजा शांति वार्ता में भारत को बुलावा, ट्रंप ने चीन पर जड़ा 100% टैरिफ

दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता के पिता ने रविवार को ओडिशा सरकार से अपनी बेटी को इलाज के लिए भुवनेश्वर शिफ्ट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बंगाल में उनकी बेटी की जान को खतरा है, क्योंकि अब धीरे-धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। फिलहाल पीड़िता का इलाज दुर्गापुर के एक अस्पताल में चल रहा है। समाचार एजेंसी पीटीआई से फोन पर बातचीत करते हुए पीड़िता के पिता ने कहा, 'मैं मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से अपील करता हूं कि मेरी बेटी को भुवनेश्वर ट्रांसफर करने में मदद करें।  मुझे डर है कि उसकी जान को खतरा हो सकता है।

09:31 AM, 13th Oct
गाजा शांति वार्ता में भारत को बुलावा : मिस्र (Egypt) की राजधानी काहिरा में आज गाजा शांति समिट का आयोजन हो रहा है। इस समिट में संयुक्त राष्ट्र (UN) के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों शामिल हो रहे हैं। इस शर्म अल-शेख शांति समिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया गया था, हालांकि भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी इस समिट में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इस शांति सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कर रहे हैं।
TTP क्या है, जो बना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संग्राम का कारण

TTP क्या है, जो बना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संग्राम का कारणपाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी संघर्ष अब भयानक स्थिति में पहुंच चुका है। मीडिया खबरों के अनुसार, पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई हमलों के जवाब में अब तालिबान ने भी तांडव मचा दिया है। तालिबान का दावा है कि इस संघर्ष में उसने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना ने भी 200 से अधिक तालिबानी लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया है।

Bihar Elections 2025 : बिहार चुनाव के लिए NDA ने किया सीट बंटवारे का ऐलान, BJP-JDU को मिलेंगी 101-101 सीटें

Bihar Elections 2025 : बिहार चुनाव के लिए NDA ने किया सीट बंटवारे का ऐलान, BJP-JDU को मिलेंगी 101-101 सीटेंबिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया है। एनडीए की पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है। मीडिया खबरों के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मांझी और उपेंद्र कुशवाह को 6 सीटें मिलेंगी।

चिदंबरम पर क्या एक्शन लेगी कांग्रेस, ऑपरेशन ब्लूस्टार पर दिए बयान से हाईकमान नाराज

चिदंबरम पर क्या एक्शन लेगी कांग्रेस, ऑपरेशन ब्लूस्टार पर दिए बयान से हाईकमान नाराजकांग्रेस नेतृत्व 'ऑपरेशन ब्लूस्टार' के बारे में पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम द्वारा दिए गए बयान से 'बेहद नाराज' है और उसका मानना ​​है कि वरिष्ठ नेताओं को पार्टी के लिए शर्मिंदगी पैदा कर सकने वाले सार्वजनिक बयान देने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए।

जापान में नई बीमारी से हाहाकार, 4000 से ज्‍यादा को कराया भर्ती, स्कूल-कॉलेज बंद, महामारी की घोषणा

जापान में नई बीमारी से हाहाकार, 4000 से ज्‍यादा को कराया भर्ती, स्कूल-कॉलेज बंद, महामारी की घोषणाNew disease outbreak in Japan : जापान में नई बीमारी से हाहाकार मचा हुआ है। 3 अक्टूबर तक फ्लू के कारण 4000 से ज्यादा मरीजों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जो पिछले हफ्ते की तुलना में लगभग 4 गुना ज्यादा है। 135 से ज्‍यादा स्कूलों और डे-केयर सेंटरों को अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया है। सरकार लोगों से टीका लगवाने की अपील कर रही है। सरकार ने पूरे देश में फ्लू महामारी की घोषणा कर दी है।

अमेरिका में भयानक हादसा, टेकऑफ के बाद क्रेश हुआ हेलीकॉप्टर, वीडियो वायरल

अमेरिका में भयानक हादसा, टेकऑफ के बाद क्रेश हुआ हेलीकॉप्टर, वीडियो वायरलHelicopter crash : अमेरिका में शनिवार को एक हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दर्दनाक हादसे में सड़क पर खड़े 3 लोगों समेत 5 लोग घायल हुए हैं।

ट्रंप ने फिर आलापा श्रेय लेने का राग- मैंने रुकवाया भारत-पाक युद्ध, ये सब नोबेल के लिए नहीं किया

ट्रंप ने फिर आलापा श्रेय लेने का राग- मैंने रुकवाया भारत-पाक युद्ध, ये सब नोबेल के लिए नहीं कियाअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का आलाप रागा है। इतना ही नहीं, उन्होंने दुनिया के कई युद्धों को खत्म कराने का श्रेय लिया है। ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का दावा किया है। रविवार रात उन्होंने कहा कि दुनिया के कई पुराने विवादों का समाधान ढूंढने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। वे अबतक सात युद्ध रुकवा चुके हैं

अफगानी हमले के बाद पोस्ट छोड़कर कैसे भागे पाकिस्तानी सैनिक, सामने आया वीडियो

अफगानी हमले के बाद पोस्ट छोड़कर कैसे भागे पाकिस्तानी सैनिक, सामने आया वीडियोपाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अफगानिस्तान के लड़ाकों ने पाकिस्तान की सीमा पर हमला कर दिया है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि इस संघर्ष में 9 तालिबानी लड़ाके मारे गए हैं, इसमें 16 अन्य घायल हुए हैं।

Ladli Behna Yojana : लाडली बहनों को मिला दिवाली तोहफा, CM डॉ. मोहन यादव ने जारी की 29वीं किस्त

Ladli Behna Yojana : लाडली बहनों को मिला दिवाली तोहफा, CM डॉ. मोहन यादव ने जारी की 29वीं किस्तमुख्यमंत्री डॉ. यादव श्योपुर में लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत एक करोड़ 26 लाख से अधिक लाड़ली बहनों के खातों में लाड़ली बना योजना की 29वीं किस्त की 1541 करोड़ की राशि का अंतरण किया। उन्होंने कहा कि आगे से बहनों को 1500 रुपए प्रतिमाह राशि प्राप्त होगी।

Jammu and Kashmir: उधमपुर में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी भूस्खलन, होटल और दुकानें क्षतिग्रस्त

Jammu and Kashmir: उधमपुर में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी भूस्खलन, होटल और दुकानें क्षतिग्रस्तजम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के नरसू इलाके में रविवार को भारी भूस्खलन के कारण एक होटल और आसपास की दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं। मीडिया खबरों के मुताबिक नरसू नाले में जमीन धंसने से कई इमारतें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं।

पश्चिम बंगाल में वर्द्धमान स्टेशन पर भगदड़, 10 से 12 यात्री घायल

पश्चिम बंगाल में वर्द्धमान स्टेशन पर भगदड़, 10 से 12 यात्री घायलपश्चिम बंगाल में वर्द्धमान स्टेशन पर हादसा हो गया। ट्रेन पकड़ने की जल्दी में भगदड़ मच गई। मीडिया खबरों के मुताबिक इस हादसे में 10 से 12 यात्री घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शाम के समय प्लेटफ़ॉर्म 4, 6 और 7 पर एक साथ तीन ट्रेनें खड़ी थीं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमत

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमतOnePlus 15 को जल्द ही भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। कंपनी ने फोन का फर्स्ट लुक हाल ही में टीज किया है।वनप्लस का यह फ्लैगशिप फोन 27 अक्टूबर को चीन में अगले महीने भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। OnePlus का यह फ्लैगशिप फोन 6.78 इंच के बड़े 1.5K BOE X3 AMOLED डिस्प्ले के साथ आ सकता है।
