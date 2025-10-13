सोमवार, 13 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 (14:09 IST)

ADGP सुसाइड केस की जांच अटकी, पूरन कुमार के परिजनों ने लैपटॉप देने से किया इंकार

Investigation into ADGP suicide case stalled as Puran Kumars family refuses to hand over laptop ADGP Puran Kumar suicide case
ADGP Puran Kumar suicide case: हरियाणा में सुसाइड करने वाले एडीजीपी वाई. पूरन कुमार मामले में नया मोड़ आ गया है। परिजनों ने जांच दल को कुमार का लैपटॉप देने से इंकार ‍कर दिया है। बताया जा रहा है कि कुमार ने अपना सुसाइड नोट अपने लैपटॉप से ही टाइप किया था। यही कारण है कि इस मामले में जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है।
 
इसलिए अटकी है जांच : माना जा रहा है कि पूरन कुमार के लैपटॉप से जांच दल को उनके सुसाइड से जुड़े कुछ सबूत मिल सकते हैं, जिससे जांच को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। परिजनों द्वारा लैपटॉप नहीं देने से फिलहाल जांच अटकी हुई है। साथ ही परिजनों ने कुमार का पोस्टमार्टम कराने से भी इंकार किया है। इससे पहले चंडीगढ़ के डीजीपी ने कहा था कि बिना परिवार की अनुमति के पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा। दूसरी ओर, परिवार हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत की गिरफ्तारी पर अड़ा हुआ है। 
 
कई अधिकारियों पर एफआईआर : इस मामले में दर्जनभर पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया को हटा दिया गया है। चंडीगढ़ पुलिस ने आईजी पुष्पेंद्र कुमार की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। जिस समय पूरन कुमार ने आत्महत्या की थी, उस समय उनकी आईएएस पत्नी हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ विदेश दौरे पर थीं। 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार (52) ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित अपने आवास पर कथित तौर पर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
TTP क्या है, जो बना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संग्राम का कारण

TTP क्या है, जो बना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संग्राम का कारणपाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी संघर्ष अब भयानक स्थिति में पहुंच चुका है। मीडिया खबरों के अनुसार, पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई हमलों के जवाब में अब तालिबान ने भी तांडव मचा दिया है। तालिबान का दावा है कि इस संघर्ष में उसने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना ने भी 200 से अधिक तालिबानी लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया है।

Bihar Elections 2025 : बिहार चुनाव के लिए NDA ने किया सीट बंटवारे का ऐलान, BJP-JDU को मिलेंगी 101-101 सीटें

Bihar Elections 2025 : बिहार चुनाव के लिए NDA ने किया सीट बंटवारे का ऐलान, BJP-JDU को मिलेंगी 101-101 सीटेंबिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया है। एनडीए की पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है। मीडिया खबरों के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मांझी और उपेंद्र कुशवाह को 6 सीटें मिलेंगी।

चिदंबरम पर क्या एक्शन लेगी कांग्रेस, ऑपरेशन ब्लूस्टार पर दिए बयान से हाईकमान नाराज

चिदंबरम पर क्या एक्शन लेगी कांग्रेस, ऑपरेशन ब्लूस्टार पर दिए बयान से हाईकमान नाराजकांग्रेस नेतृत्व 'ऑपरेशन ब्लूस्टार' के बारे में पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम द्वारा दिए गए बयान से 'बेहद नाराज' है और उसका मानना ​​है कि वरिष्ठ नेताओं को पार्टी के लिए शर्मिंदगी पैदा कर सकने वाले सार्वजनिक बयान देने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए।

जापान में नई बीमारी से हाहाकार, 4000 से ज्‍यादा को कराया भर्ती, स्कूल-कॉलेज बंद, महामारी की घोषणा

जापान में नई बीमारी से हाहाकार, 4000 से ज्‍यादा को कराया भर्ती, स्कूल-कॉलेज बंद, महामारी की घोषणाNew disease outbreak in Japan : जापान में नई बीमारी से हाहाकार मचा हुआ है। 3 अक्टूबर तक फ्लू के कारण 4000 से ज्यादा मरीजों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जो पिछले हफ्ते की तुलना में लगभग 4 गुना ज्यादा है। 135 से ज्‍यादा स्कूलों और डे-केयर सेंटरों को अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया है। सरकार लोगों से टीका लगवाने की अपील कर रही है। सरकार ने पूरे देश में फ्लू महामारी की घोषणा कर दी है।

अमेरिका में भयानक हादसा, टेकऑफ के बाद क्रेश हुआ हेलीकॉप्टर, वीडियो वायरल

अमेरिका में भयानक हादसा, टेकऑफ के बाद क्रेश हुआ हेलीकॉप्टर, वीडियो वायरलHelicopter crash : अमेरिका में शनिवार को एक हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दर्दनाक हादसे में सड़क पर खड़े 3 लोगों समेत 5 लोग घायल हुए हैं।

मेरठ में मुठभेड़ में मारा गया 25 हजार का इनामी दुष्कर्मी शहजाद उर्फ निक्की

मेरठ में मुठभेड़ में मारा गया 25 हजार का इनामी दुष्कर्मी शहजाद उर्फ निक्कीMeerut Uttar Pradesh crime News : मासूम बच्चियों से दुष्कर्म और हत्या के प्रयास जैसे जघन्य अपराधों में वांछित 25 हजार रुपए का इनामी बदमाश शहजाद उर्फ निक्की सोमवार सुबह पुलिस सरूरपुर क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान ढेर हो गया। बहसूमा थाना क्षेत्र का रहने वाला शहजाद एक शातिर किस्म का अपराधी था, जिस पर 8 से अधिक गंभीर मामले दर्ज थे। शहजाद ने 5 और 7 वर्षीय 2 मासूम बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाया था और दोनों की हत्या का प्रयास भी किया था।

नोबल वाले मामले में अभिषेक मनु सिंघवी ने ऐसे की ट्रंप की खिंचाई, कहा- Machado

नोबल वाले मामले में अभिषेक मनु सिंघवी ने ऐसे की ट्रंप की खिंचाई, कहा- Machadoशांति के नोबेल से चूके ट्रंप की अभिषेक मनु सिंघवी ने जबरदस्त खिंचाई की है। हालांकि यह एक जोक है, लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रंप की इस खिंचाई की जमकर चर्चा हो रही है। दरअसल, कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर नोबेल पुरस्कार को लेकर तंज कसा है। वेनेजुएला की नेता मारिया कोरीना माचाडो को इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है।

इजरायल में आज दीवाली सा माहौल, हमास ने 7 बंधकों के पहले बैच को रिहा किया, पूरे देश में जश्न

इजरायल में आज दीवाली सा माहौल, हमास ने 7 बंधकों के पहले बैच को रिहा किया, पूरे देश में जश्नइजरायल में आज दीवाली जैसा माहौल है। करीब 2 साल बाद हमास ने इजरायल के बंधकों को रिहा किया है। पहले बैच में 7 बंधकों को रिहा किया गया है।

Weather Update : कहीं चमकी ठंड, कहीं बारिश का अलर्ट, जानें देशभर का मौसम

Weather Update : कहीं चमकी ठंड, कहीं बारिश का अलर्ट, जानें देशभर का मौसमWeather Update News : मानसून की विदाई के बीच देश के कई हिस्‍सों में अब ठंड चमकने लगी है। वहीं दूसरी ओर कुछ राज्‍यों में अभी भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार के बचे हुए भागों, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा और तेलंगाना के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून के वापस लौटने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं।

बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार को बड़ा झटका, IRCTC scam में कोर्ट ने तय किए आरोप

बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार को बड़ा झटका, IRCTC scam में कोर्ट ने तय किए आरोपराउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को आईआरसीटीसी होटल भ्रष्टाचार मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, राजद नेता तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोप तय किए हैं। यह मामला रांची और पुरी स्थित दो आईआरसीटीसी होटलों के टेंडर में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमत

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमतOnePlus 15 को जल्द ही भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। कंपनी ने फोन का फर्स्ट लुक हाल ही में टीज किया है।वनप्लस का यह फ्लैगशिप फोन 27 अक्टूबर को चीन में अगले महीने भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। OnePlus का यह फ्लैगशिप फोन 6.78 इंच के बड़े 1.5K BOE X3 AMOLED डिस्प्ले के साथ आ सकता है।
