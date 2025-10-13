सोमवार, 13 अक्टूबर 2025
  समाचार
  मुख्य ख़बरें
  राष्ट्रीय
  Husband became an obstacle in their love, wife got him murdered by her lover
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 (10:54 IST)

पति बना था प्यार में बाधा, पत्नी ने प्रेमी से करवा दी पति की हत्या

murder
यूपी के अलीगढ़ के गोंडा में पत्नी की शर्मनाक करतूत सामने आई है। अपनी मोहब्बत में बाधा बने पति की उसने प्रेमी से गोली मारकर हत्या करा दी। मामला अलीगढ़ के गोंडा थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार आरोपी महिला हिरासत में लिया गया है। उसके प्रेमी की तलाश की जा रही है।

दरअसल, हाल ही में एक महिला ने प्रेम प्रसंग के चलते साजिश रचकर अपने प्रेमी से पति को गोली मार कर हत्या करवा दी। वारदात को दुर्घटना का रूप देने के लिए प्रेमी और महिला ने षड़यंत्र रचा, लेकिन पुलिस की गहन छानबीन और पूछताछ में असलियत का पर्दाफाश हो गया। सच्चाई सामने आने के बाद से ग्रामीण महिला और प्रेमी युवक के प्रति आक्रोशित हैं। पुलिस आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और हत्यारोपी फरार प्रेमी की तलाश में पुलिस टीम लगी हुई है।

एसएसपी नीरज यादव के अनुसार गोंडा क्षेत्र के कलुआ इलाके का रहने वाला रिंकू (30) पेशे से राजमिस्त्री था। शनिवार रात उसकी गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। प्राथमिक जांच और पूछताछ में सामने आया कि शनिवार देर शाम उसकी पत्नी ने उसे मुड़वार गांव बुलाया था। पत्नी ने खुद को एक चिकित्सक के पास दवा लेने की बात बताई थी। रिंकू उसे लेने पहुंचा तो उसके दोनों बच्चे भी साथ थे। रिंकू सभी को बाइक से लेकर लौट रहा था।

रात करीब 9 बजे रफायतपुर भट्टे के पास मोड़ पर पीछे से आए एक बाइकसवार ने रिंकू की बाइक को ओवरटेक किया और करीब से गोली मार दी। गोली रिंकू के सीने के आर-पार हो गई। गोली लगते ही रिंकू वहीं गिर पड़ा। यह देख हमलावर आगे बढ़ गया। कुछ दूरी पर मौजूद लोगों ने हमलावर से घटना के बाबत पूछा तो उसने गुमराह करते हुए कार से एक्सीडेंट की बात कहकर आगे निकल गया। राहगीरों की मदद से गंभीर रूप से घायल रिंकू को अस्पताल पहुंचाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

एसएसपी के मुताबिक रिंकू के परिजनों ने हत्या का शक पत्नी पर जताया तो इसी दिशा में तफ्तीश शुरू की गई। जांच में कई बातें सामने आईं। पत्नी के मोबाइल की कॉल डिटेल और विरोधाभासी बयान होने के चलते हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। कड़ाई से पूछताछ में पत्नी ने जुर्म कबूल करते हुए गांव के ही एक युवक से प्रेम संबंध की बात कुबूल की और अवैध रिश्तों में बाधा बन रहे की हत्या के षड़यंत्र में शामिल होने की बात कही। प्रथमदृष्टया पत्नी द्वारा प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की बात सामने आई है। हत्यारोपी प्रेमी की गिरफ्ता री के बाद घटना का पूरा खुलासा किया जाएगा।
TTP क्या है, जो बना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संग्राम का कारण

TTP क्या है, जो बना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संग्राम का कारणपाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी संघर्ष अब भयानक स्थिति में पहुंच चुका है। मीडिया खबरों के अनुसार, पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई हमलों के जवाब में अब तालिबान ने भी तांडव मचा दिया है। तालिबान का दावा है कि इस संघर्ष में उसने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना ने भी 200 से अधिक तालिबानी लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया है।

Bihar Elections 2025 : बिहार चुनाव के लिए NDA ने किया सीट बंटवारे का ऐलान, BJP-JDU को मिलेंगी 101-101 सीटें

Bihar Elections 2025 : बिहार चुनाव के लिए NDA ने किया सीट बंटवारे का ऐलान, BJP-JDU को मिलेंगी 101-101 सीटेंबिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया है। एनडीए की पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है। मीडिया खबरों के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मांझी और उपेंद्र कुशवाह को 6 सीटें मिलेंगी।

चिदंबरम पर क्या एक्शन लेगी कांग्रेस, ऑपरेशन ब्लूस्टार पर दिए बयान से हाईकमान नाराज

चिदंबरम पर क्या एक्शन लेगी कांग्रेस, ऑपरेशन ब्लूस्टार पर दिए बयान से हाईकमान नाराजकांग्रेस नेतृत्व 'ऑपरेशन ब्लूस्टार' के बारे में पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम द्वारा दिए गए बयान से 'बेहद नाराज' है और उसका मानना ​​है कि वरिष्ठ नेताओं को पार्टी के लिए शर्मिंदगी पैदा कर सकने वाले सार्वजनिक बयान देने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए।

जापान में नई बीमारी से हाहाकार, 4000 से ज्‍यादा को कराया भर्ती, स्कूल-कॉलेज बंद, महामारी की घोषणा

जापान में नई बीमारी से हाहाकार, 4000 से ज्‍यादा को कराया भर्ती, स्कूल-कॉलेज बंद, महामारी की घोषणाNew disease outbreak in Japan : जापान में नई बीमारी से हाहाकार मचा हुआ है। 3 अक्टूबर तक फ्लू के कारण 4000 से ज्यादा मरीजों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जो पिछले हफ्ते की तुलना में लगभग 4 गुना ज्यादा है। 135 से ज्‍यादा स्कूलों और डे-केयर सेंटरों को अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया है। सरकार लोगों से टीका लगवाने की अपील कर रही है। सरकार ने पूरे देश में फ्लू महामारी की घोषणा कर दी है।

अमेरिका में भयानक हादसा, टेकऑफ के बाद क्रेश हुआ हेलीकॉप्टर, वीडियो वायरल

अमेरिका में भयानक हादसा, टेकऑफ के बाद क्रेश हुआ हेलीकॉप्टर, वीडियो वायरलHelicopter crash : अमेरिका में शनिवार को एक हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दर्दनाक हादसे में सड़क पर खड़े 3 लोगों समेत 5 लोग घायल हुए हैं।

करवा चौथ की रात 12 लुटेरी दुल्हनें कारनामा दिखाकर ऐसे हुईं गायब, प्लान ऐसा कि सिर घूम जाए

करवा चौथ की रात 12 लुटेरी दुल्हनें कारनामा दिखाकर ऐसे हुईं गायब, प्लान ऐसा कि सिर घूम जाएलुटेरी दुल्हनों की करतूतों ने शादी की खुशी मना रहे 12 परिवारों को गहरा सदमा दे दिया है। दो से तीन दिन पूर्व शादी होने के बाद करवाचौथ की रात ये दुल्हन जेवरात लेकर फरार हो गईं। परिवार को सुबह जागने पर उनके गायब होने का पता चला तो उनके होश उड़ गए। पीड़ित परिवारों ने शादी कराने वाले एजेंटों से संपर्क किया तो वह भी गायब था। फरार महिलाएं बिहार की रहने वाली बतायी जा रही हैं

ट्रंप, मैक्रों, मेलोनी, गुटेरेस, गाजा शांति वार्ता में आज मिस्र में जुटेंगे दिग्गज, कौन जाएगा भारत से?

ट्रंप, मैक्रों, मेलोनी, गुटेरेस, गाजा शांति वार्ता में आज मिस्र में जुटेंगे दिग्गज, कौन जाएगा भारत से?मिस्र की राजधानी काहिरा में गाजा शांति समिट का आयोजन हो रहा है, जिसमें कई वैश्विक नेता शामिल हो रहे हैं। भारत की ओर से केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, जिसका उद्देश्य गाजा में युद्ध रोकना और पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करना है।

LIVE: गैंगरेप पीड़िता को जान का खतरा, गाजा शांति वार्ता में भारत को बुलावा, ट्रंप ने चीन पर जड़ा 100% टैरिफ

LIVE: गैंगरेप पीड़िता को जान का खतरा, गाजा शांति वार्ता में भारत को बुलावा, ट्रंप ने चीन पर जड़ा 100% टैरिफदुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता के पिता ने रविवार को ओडिशा सरकार से अपनी बेटी को इलाज के लिए भुवनेश्वर शिफ्ट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बंगाल में उनकी बेटी की जान को खतरा है, क्योंकि अब धीरे-धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। फिलहाल पीड़िता का इलाज दुर्गापुर के एक अस्पताल में चल रहा है।

ट्रंप ने फिर आलापा श्रेय लेने का राग- मैंने रुकवाया भारत-पाक युद्ध, ये सब नोबेल के लिए नहीं किया

ट्रंप ने फिर आलापा श्रेय लेने का राग- मैंने रुकवाया भारत-पाक युद्ध, ये सब नोबेल के लिए नहीं कियाअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का आलाप रागा है। इतना ही नहीं, उन्होंने दुनिया के कई युद्धों को खत्म कराने का श्रेय लिया है। ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का दावा किया है। रविवार रात उन्होंने कहा कि दुनिया के कई पुराने विवादों का समाधान ढूंढने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। वे अबतक सात युद्ध रुकवा चुके हैं

अफगानी हमले के बाद पोस्ट छोड़कर कैसे भागे पाकिस्तानी सैनिक, सामने आया वीडियो

अफगानी हमले के बाद पोस्ट छोड़कर कैसे भागे पाकिस्तानी सैनिक, सामने आया वीडियोपाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अफगानिस्तान के लड़ाकों ने पाकिस्तान की सीमा पर हमला कर दिया है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि इस संघर्ष में 9 तालिबानी लड़ाके मारे गए हैं, इसमें 16 अन्य घायल हुए हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमत

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमतOnePlus 15 को जल्द ही भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। कंपनी ने फोन का फर्स्ट लुक हाल ही में टीज किया है।वनप्लस का यह फ्लैगशिप फोन 27 अक्टूबर को चीन में अगले महीने भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। OnePlus का यह फ्लैगशिप फोन 6.78 इंच के बड़े 1.5K BOE X3 AMOLED डिस्प्ले के साथ आ सकता है।
