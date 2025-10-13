सोमवार, 13 अक्टूबर 2025
  4. On Karwa Chauth, 12 bride robbers vanished after performing their exploits
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 (10:02 IST)

करवा चौथ की रात 12 लुटेरी दुल्हनें कारनामा दिखाकर ऐसे हुईं गायब, प्लान ऐसा कि सिर घूम जाए

On Karwa Chauth
लुटेरी दुल्हनों की करतूतों ने शादी की खुशी मना रहे 12 परिवारों को गहरा सदमा दे दिया है। दो से तीन दिन पूर्व शादी होने के बाद करवाचौथ की रात ये दुल्हन जेवरात लेकर फरार हो गईं। परिवार को सुबह जागने पर उनके गायब होने का पता चला तो उनके होश उड़ गए। पीड़ित परिवारों ने शादी कराने वाले एजेंटों से संपर्क किया तो वह भी गायब था। फरार महिलाएं बिहार की रहने वाली बतायी जा रही हैं, जबकि उनका विवाह कराने वाला विचौलिया इगलास निवासी एक ही व्यक्ति बताया जा रहा है। इन परिवारों में चार परिवार तो अपनी शिकायत लेकर सामने आए हैं, मगर आठ परिवार इस शिकायत के साथ सामने आना नहीं चाहते। यह मामला सामने आने के बाद पूरे राज्य में हडकंप मचा हुआ है।

बता दें कि करवाचौथ की रात 12 दुल्हनें जेवर-नकदी समेट कर फरार हो गईं। सभी दुल्हनें बिहार की रहने वाली थीं। शाम को सभी ने विधि-विधान से 7 फेरे लिए थे। इसके बाद रात में घर के लोगों को नशीला पदार्थ खिलाकर भाग निकलीं। पीड़ितों ने पुलिस ने शिकायत की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सासनी गेट निवासी निहाल शर्मा और उनके बेटे प्रतीक शर्मा ने बताया कि उनकी पहचान इगलास के सचिन ठाकुर से कुछ दिनों पहले हुई थी। सचिन ने बताया कि बिहार से कुछ युवतियां आई हैं। वे शादी के लिए तैयार हैं। इसके बाद कुल 12 युवकों ने शादी के लिए 12 युवतियों को चुन लिया।

बिचौलियों को दिए रुपए : प्रतीक ने बिहार की शोभा को चुना। इसके लिए 1 लाख 20 हजार रुपये बिचौलियों को ऑनलाइन ट्रांसफर किया। इसी तरह कैलाश नगर निवासी वीर सिंह प्रेमवीर ने मनीषा को चुना। उसने भी 1 लाख 30 हजार रुपए दिए। इसी तरह अन्य युवकों ने भी अपनी पसंद की युवती शादी के लिए चुनी और रुपए दिए।

अपने घर पर कराई सभी की शादी : प्रतीक के अनुसार शुक्रवार को सचिन के घर पर ही 12 युवक-युवतियों की शादियां हुईं। वह भी इनमें से एक थे। वहां स्वयंवर जैसा माहौल था। विधि-विधान से सभी ने 7 फेरे लिए। इसके बाद सभी युवक अपनी-अपनी दुल्हनों के लेकर अपने घर चले गए। घर में भी कई संस्कार किए गए। पंडित को बुलाकर मंत्र पढ़वाए गए। इस दौरान परिवार समेत तमाम रिश्तेदार भी मौजूद थे। सभी के घर में खुशी का माहौल था।

नशीला पदार्थ मिलाकर खिलाया : रात में सभी दुल्हनों ने करवाचौथ की पूजा की। चांद देखा और व्रत खोला। परिवार वालों ने उन्हें नए जेवर पहनाए। मिठाई खिलाई। रात में भोजन के दौरान सभी दुल्हनों ने अपने-अपने घरों में खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया। इससे घर के लोग होश खो बैठे। इसके बाद रात में लुटेरी दुल्हनें जेवर-नकदी समेट कर खिड़की और गेट के रास्ते फरार हो गईं। सुबह घर के लोग जगे तो दरवाजा खुला था। अलमारी खुली थी। सभी युवकों के घर में ऐसी ही घटनाएं हुईं।
Edited By: Navin Rangiyal  
TTP क्या है, जो बना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संग्राम का कारण

TTP क्या है, जो बना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संग्राम का कारणपाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी संघर्ष अब भयानक स्थिति में पहुंच चुका है। मीडिया खबरों के अनुसार, पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई हमलों के जवाब में अब तालिबान ने भी तांडव मचा दिया है। तालिबान का दावा है कि इस संघर्ष में उसने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना ने भी 200 से अधिक तालिबानी लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया है।

Bihar Elections 2025 : बिहार चुनाव के लिए NDA ने किया सीट बंटवारे का ऐलान, BJP-JDU को मिलेंगी 101-101 सीटें

Bihar Elections 2025 : बिहार चुनाव के लिए NDA ने किया सीट बंटवारे का ऐलान, BJP-JDU को मिलेंगी 101-101 सीटेंबिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया है। एनडीए की पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है। मीडिया खबरों के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मांझी और उपेंद्र कुशवाह को 6 सीटें मिलेंगी।

चिदंबरम पर क्या एक्शन लेगी कांग्रेस, ऑपरेशन ब्लूस्टार पर दिए बयान से हाईकमान नाराज

चिदंबरम पर क्या एक्शन लेगी कांग्रेस, ऑपरेशन ब्लूस्टार पर दिए बयान से हाईकमान नाराजकांग्रेस नेतृत्व 'ऑपरेशन ब्लूस्टार' के बारे में पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम द्वारा दिए गए बयान से 'बेहद नाराज' है और उसका मानना ​​है कि वरिष्ठ नेताओं को पार्टी के लिए शर्मिंदगी पैदा कर सकने वाले सार्वजनिक बयान देने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए।

जापान में नई बीमारी से हाहाकार, 4000 से ज्‍यादा को कराया भर्ती, स्कूल-कॉलेज बंद, महामारी की घोषणा

जापान में नई बीमारी से हाहाकार, 4000 से ज्‍यादा को कराया भर्ती, स्कूल-कॉलेज बंद, महामारी की घोषणाNew disease outbreak in Japan : जापान में नई बीमारी से हाहाकार मचा हुआ है। 3 अक्टूबर तक फ्लू के कारण 4000 से ज्यादा मरीजों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जो पिछले हफ्ते की तुलना में लगभग 4 गुना ज्यादा है। 135 से ज्‍यादा स्कूलों और डे-केयर सेंटरों को अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया है। सरकार लोगों से टीका लगवाने की अपील कर रही है। सरकार ने पूरे देश में फ्लू महामारी की घोषणा कर दी है।

अमेरिका में भयानक हादसा, टेकऑफ के बाद क्रेश हुआ हेलीकॉप्टर, वीडियो वायरल

अमेरिका में भयानक हादसा, टेकऑफ के बाद क्रेश हुआ हेलीकॉप्टर, वीडियो वायरलHelicopter crash : अमेरिका में शनिवार को एक हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दर्दनाक हादसे में सड़क पर खड़े 3 लोगों समेत 5 लोग घायल हुए हैं।

LIVE: मेरी बेटी की जान को खतरा, दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता के पिता ने की ओडिशा शिफ्ट करने की मांग

LIVE: मेरी बेटी की जान को खतरा, दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता के पिता ने की ओडिशा शिफ्ट करने की मांगदुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता के पिता ने रविवार को ओडिशा सरकार से अपनी बेटी को इलाज के लिए भुवनेश्वर शिफ्ट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बंगाल में उनकी बेटी की जान को खतरा है, क्योंकि अब धीरे-धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। फिलहाल पीड़िता का इलाज दुर्गापुर के एक अस्पताल में चल रहा है।

ट्रंप ने फिर आलापा श्रेय लेने का राग- मैंने रुकवाया भारत-पाक युद्ध, ये सब नोबेल के लिए नहीं किया

ट्रंप ने फिर आलापा श्रेय लेने का राग- मैंने रुकवाया भारत-पाक युद्ध, ये सब नोबेल के लिए नहीं कियाअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का आलाप रागा है। इतना ही नहीं, उन्होंने दुनिया के कई युद्धों को खत्म कराने का श्रेय लिया है। ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का दावा किया है। रविवार रात उन्होंने कहा कि दुनिया के कई पुराने विवादों का समाधान ढूंढने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। वे अबतक सात युद्ध रुकवा चुके हैं

अफगानी हमले के बाद पोस्ट छोड़कर कैसे भागे पाकिस्तानी सैनिक, सामने आया वीडियो

अफगानी हमले के बाद पोस्ट छोड़कर कैसे भागे पाकिस्तानी सैनिक, सामने आया वीडियोपाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अफगानिस्तान के लड़ाकों ने पाकिस्तान की सीमा पर हमला कर दिया है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि इस संघर्ष में 9 तालिबानी लड़ाके मारे गए हैं, इसमें 16 अन्य घायल हुए हैं।

Ladli Behna Yojana : लाडली बहनों को मिला दिवाली तोहफा, CM डॉ. मोहन यादव ने जारी की 29वीं किस्त

Ladli Behna Yojana : लाडली बहनों को मिला दिवाली तोहफा, CM डॉ. मोहन यादव ने जारी की 29वीं किस्तमुख्यमंत्री डॉ. यादव श्योपुर में लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत एक करोड़ 26 लाख से अधिक लाड़ली बहनों के खातों में लाड़ली बना योजना की 29वीं किस्त की 1541 करोड़ की राशि का अंतरण किया। उन्होंने कहा कि आगे से बहनों को 1500 रुपए प्रतिमाह राशि प्राप्त होगी।

Jammu and Kashmir: उधमपुर में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी भूस्खलन, होटल और दुकानें क्षतिग्रस्त

Jammu and Kashmir: उधमपुर में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी भूस्खलन, होटल और दुकानें क्षतिग्रस्तजम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के नरसू इलाके में रविवार को भारी भूस्खलन के कारण एक होटल और आसपास की दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं। मीडिया खबरों के मुताबिक नरसू नाले में जमीन धंसने से कई इमारतें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमत

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमतOnePlus 15 को जल्द ही भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। कंपनी ने फोन का फर्स्ट लुक हाल ही में टीज किया है।वनप्लस का यह फ्लैगशिप फोन 27 अक्टूबर को चीन में अगले महीने भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। OnePlus का यह फ्लैगशिप फोन 6.78 इंच के बड़े 1.5K BOE X3 AMOLED डिस्प्ले के साथ आ सकता है।
