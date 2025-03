Beginning of Holi in Braj and Kashi : उत्तर प्रदेश के मथुरा में ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में फाल्गुन शुक्ल पक्ष की रंगभरनी एकादशी के मौके पर सोमवार को भक्तजनों के साथ टेसू और केसर मिश्रित गीले रंगों की होली की शुरुआत के साथ ही वृंदावन सहित ब्रज के सभी मंदिरों में गीले रंगों की होली खेलने का सिलसिला शुरू हो गया। वहीं संभल में सोमवार को कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच रंगभरी एकादशी का जुलूस निकाला गया।