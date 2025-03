विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी घोषणा, बिहार और यूपी में पदयात्रा करेंगे बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा- यदि मुझे रोका गया तो मैं बार-बार बिहार आऊंगा

Dhirendra Shastri will do padyatra in Bihar and UP: बिहार में कथा कर रहे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। उनकी ताजा घोषणा भी चर्चा में है। उन्होंने कहा कि हिन्दू राष्ट्र के संकल्प को लेकर वे बिहार और उत्तर प्रदेश में पदयात्रा करेंगे। उल्लेखनीय है कि बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके चलते धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को काफी अहम माना जा रहा है।

क्या कहा पप्पू यादव ने : इससे पहले पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बागेश्वर बाबा को निशाने पर लेते हुए बेगूसराय में बागेश्वर बाबा के हाल ही में हुए दौरे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बाबाओं पर प्रतिबंध लगना चाहिए और बागेश्वर बाबा को नटवरलाल और दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की जगह जेल में होनी चाहिए और समाज में इन्हें कोई सम्मान नहीं मिलना चाहिए। यादव के अलावा राजद भी धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर चुकी है। ALSO READ: बुरे फंसे बागेश्वर बाबा, धीरेन्द्र शास्त्री को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का तगड़ा जवाब इससे पहले पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बागेश्वर बाबा को निशाने पर लेते हुए बेगूसराय में बागेश्वर बाबा के हाल ही में हुए दौरे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बाबाओं पर प्रतिबंध लगना चाहिए और बागेश्वर बाबा को नटवरलाल और दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की जगह जेल में होनी चाहिए और समाज में इन्हें कोई सम्मान नहीं मिलना चाहिए। यादव के अलावा राजद भी धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर चुकी है।

बिहार के गोपालगंज में हनुमंत कथा के दौरान बाबा ने कहा था कि बिहार से ही सबसे पहले हिन्दू राष्ट्र बनाने की आवाज उठेगी और यह कार्य पूर्ण होगा। भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादा गाली दीजिएगा तो मैं बिहार में घर बना कर बस जाऊंगा। अगर आप हमें रोकेंगे और हम मर जाएंगे तो हम फिर से बिहार में जन्म लेंगे।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala