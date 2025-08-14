गुरुवार, 14 अगस्त 2025
  1090 policemen will be honored with service medal
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , गुरुवार, 14 अगस्त 2025 (19:06 IST)

1090 पुलिसकर्मियों को सेवा पदक से किया जाएगा सम्मानित, 15 अगस्त से पहले केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान

Independence Day
केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले गुरुवार को विभिन्न केंद्रीय और राज्य बलों के 1,090 पुलिसकर्मियों के लिए सेवा पदक की घोषणा की। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, 233 कर्मियों को वीरता पदक से, 99 कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और 758 कर्मियों को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि इसमें अग्निशमन, होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधारात्मक सेवाओं के कर्मियों के लिए पदक शामिल हैं।
वीरता पदकों में से अधिकतम 152 पदक जम्मू-कश्मीर में अभियानों में शामिल सुरक्षा कर्मियों को देने की घोषणा की गयी है। इसके बाद 54 पदक नक्सल विरोधी अभियानों में तैनात सैनिकों को, तीन पूर्वोत्तर में ड्यूटी के लिए और 24 पदक अन्य क्षेत्रों में दिए गए हैं। मंत्रालय के बयान के अनुसार, चार अग्निशमन सेवा कर्मियों और एक होम गार्ड व नागरिक सुरक्षा अधिकारी को भी वीरता पदक से सम्मानित किया गया है।
वीरता पदक जीवन और संपत्ति को बचाने या अपराध को रोकने या अपराधियों को गिरफ्तार करने में बहादुरी के दुर्लभ विशिष्ट कार्य के आधार पर प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति पदक सेवा में विशिष्ट प्रतिष्ठित रिकॉर्ड के लिए और सराहनीय सेवा पदक को कर्तव्य के प्रति समर्पण जैसी मूल्यवान सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। भाषा  Edited by : Sudhir Sharma 
भारत आएंगे चीन के विदेश मंत्री वांग यी, NSA डोभाल से भी मिलेंगे, क्या हो सकता है बातचीत का मुद्दा

भारत आएंगे चीन के विदेश मंत्री वांग यी, NSA डोभाल से भी मिलेंगे, क्या हो सकता है बातचीत का मुद्दाचीन के विदेश मंत्री वांग यी सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधि तंत्र के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल के साथ वार्ता करने के लिए सोमवार को भारत आएंगे। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चीनी शहर तियानजिन की प्रस्तावित यात्रा से कुछ दिन पहले वांग भारत आ रहे हैं।

'मृत' लोगों के साथ राहुल गांधी की चायपार्टी, चुनाव आयोग को कहा धन्यवाद

'मृत' लोगों के साथ राहुल गांधी की चायपार्टी, चुनाव आयोग को कहा धन्यवादRahul Gandhi targets Election Commission: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार के कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात की है, जिनका नाम विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान कथित तौर पर इस आधार पर मतदाता सूची से हटा दिया गया कि उनकी मौत हो चुकी है।

तमिलनाडु की PHD छात्रा ने राज्यपाल के हाथों डिग्री लेने से किया इनकार, जा‍निए किस बात से है नाराज...

तमिलनाडु की PHD छात्रा ने राज्यपाल के हाथों डिग्री लेने से किया इनकार, जा‍निए किस बात से है नाराज...Tamil Nadu PhD student case : तमिलनाडु के मनोनमनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय द्वारा बुधवार को आयोजित दीक्षांत समारोह में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाली एक महिला ने राज्यपाल आरएन रवि का बहिष्कार किया। कुलपति एन. चंद्रशेखर सहित विश्वविद्यालय के शीर्ष अधिकारी मंच पर राज्यपाल के पास खड़े थे और उपाधि प्राप्त करने वाले एक-एक करके मंच पर आए और उन्होंने रवि को अपने प्रमाण पत्र दिए, तस्वीरें खिंचवाईं और उनसे उपाधि प्राप्त की।

क्या होता है कर्तव्य निभाना, महिला पुलिस अधिकारी ने बताया, इंटरनेट वायरल, क्यों लोग कर रहे हैं तारीफ

क्या होता है कर्तव्य निभाना, महिला पुलिस अधिकारी ने बताया, इंटरनेट वायरल, क्यों लोग कर रहे हैं तारीफमहिला अधिकारी ज़ोरदार तरीके से सड़क पर भागती हुई दिखाई दे रही है। आप सोचेंगे कि वे गाड़ियों से भरी सड़क पर क्यों भाग रही हैं तो इसका जवाब है कि वे एंबुलेंस के लिए रास्ता बना रही हैं। यह महिला पुलिस अधिकारी गाड़ियों को रोकती है और एक रास्ता बनाती जाती है, यह रास्ता एम्बुलेंस के लिए बनाया जा रहा था।

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phones

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phonesApple अगले महीने एक लॉन्च इवेंट में अपने नए iPhone 17 लाइनअप को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि क्यूपर्टिनो स्थित इस टेक दिग्गज ने अभी तक साल के अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट के लिए इनविटेशन नहीं भेजे हैं, लेकिन आमतौर पर सितंबर की शुरुआत में नए iPhones लॉन्च करने का चलन रहा है और इस साल भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए।

Independence Day Red Fort Security : स्वतंत्रता दिवस पर कड़े पहरे में लालकिला, 11000 सुरक्षाकर्मियों रहेंगे तैनात

Independence Day Red Fort Security : स्वतंत्रता दिवस पर कड़े पहरे में लालकिला, 11000 सुरक्षाकर्मियों रहेंगे तैनातराष्ट्रीय राजधानी को स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर किले में तब्दील कर दिया गया है। ऊंची इमारतों पर 'स्नाइपर' तैनात किए गए हैं, पूरे शहर में कैमरे लगाए गए हैं और मुख्य स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल लालकिले के आसपास 11 हजार सुरक्षाकर्मियों और 3000 यातायात पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को लालकिले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे।

CM योगी ने सपा के नारे को लेकर अखिलेश पर कसा तंज, बताया पीडीए का क्‍या है मतलब...

CM योगी ने सपा के नारे को लेकर अखिलेश पर कसा तंज, बताया पीडीए का क्‍या है मतलब...Chief Minister Yogi Adityanath News : समाजवादी पार्टी (SP) के पीडीए (पिछड़ा, दलित अल्पसंख्यक) नारे को लेकर उसपर जोरदार प्रहार करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे ‘परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी’ करार दिया। योगी ने विधानसभा में 'विजन-2047' को लेकर चर्चा में विपक्ष को जवाब देते हुए उस पर परिवारवादी सोच को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रदेश के पिछड़े, दलित व अल्पसंख्यक समुदायों को लुभाने के लिए पीडीए का नारा दिया था।

operation sindoor के जांबाजों का होगा सम्मान, 9 Indian Air Force officers को मिलेगा वीर चक्र

operation sindoor के जांबाजों का होगा सम्मान, 9 Indian Air Force officers को मिलेगा वीर चक्रपहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया था। इसमें इंडियन एयरफोर्स की खास भूमिका थी। अब भारत सरकार इन वीर जांबाजों को सम्मानित करेगी। मुताबिक सरकार भारतीय वायु सेना के 9 अधिकारियों को वीर चक्र से नवाजेगी। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने इसका ऐलान किया।

भारत की पाकिस्तान को खुली चेतावनी, सुधर जाओ नहीं तो भुगतोगे

भारत की पाकिस्तान को खुली चेतावनी, सुधर जाओ नहीं तो भुगतोगेIndia warning to Pakistan: भारत ने पाकिस्तान को नई दिल्ली के खिलाफ ‘नफरती’ बयानबाजी नहीं करने की चेतावनी देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि किसी भी दुस्साहस के ‘कष्टकारी परिणाम’ होंगे। पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर द्वारा भारत को परमाणु धमकी दिए जाने और बिलावल भुट्टो जरदारी की कुछ टिप्पणियों के बाद, विदेश मंत्रालय की यह प्रतिक्रिया आई है।

बिहार में SIR विवाद के बीच SC का निर्देश, वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम सार्वजनिक करे चुनाव आयोग

बिहार में SIR विवाद के बीच SC का निर्देश, वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम सार्वजनिक करे चुनाव आयोगसुप्रीम कोर्ट ने बिहार के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) मामले में निर्वाचन आयोग से गुरुवार को कहा कि वह मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की पहचान 19 अगस्त तक उजागर करे और 22 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट सौंपे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने आयोग से पूछा, ‘‘आप उन लोगों के नाम क्यों नहीं बता सकते, जिनकी मौत हो गई है, जो पलायन कर गए हैं या दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में चले गए हैं।’’

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?how UPI apps make money: डिजिटल इंडिया के दौर में UPI ऐप्स ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। अब न नकदी रखने की झंझट, न ही बैंक के लंबे चक्कर लगाने की जरूरत। बस मोबाइल पर एक ऐप खोलें और सेकंडों में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं।

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमत

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमतVivo V60 5G भारत में लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 36,999 रुपए है। फीचर्स की बात करें तो वीवो V60 में 6.77 इंच का क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है और इसकी पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स तक है। स्मार्टफोन वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के लिए IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है।
