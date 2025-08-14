गुरुवार, 14 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Vipul Amritlal Shah film The Kerala Story will be shown on TV for the first time on Independence Day
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 14 अगस्त 2025 (17:30 IST)

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर द केरल स्टोरी का होने जा रहा टीवी प्रीमियर, जानिए कब और कहां देख सकेंगे फिल्म

Independence Day 2025
विपुल अमृतलाल शाह भारतीय सिनेमा के सबसे चर्चित फिल्ममेकर और प्रोड्यूसर्स में से एक हैं, जो बेबाक, नई और दिलचस्प कहानियों को समर्थन देने के लिए जाने जाते हैं। सालों से उन्होंने ऐसी कई सफल फिल्में दी हैं, जो कभी लोगों का भरपूर मनोरंजन करती हैं तो कभी सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियों के जरिए गहरी छाप छोड़ जाती हैं।
 
उनकी सबसे चर्चित फिल्मों में से एक 'द केरल स्टोरी' ने पूरे देश का ध्यान खींचा और ब्लॉकबस्टर हिट बन गई। थिएटर्स में रिलीज होते ही इसने देशभर में चर्चा और तारीफ़ बटोरी। अब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दर्शक इस फिल्म का आनंद घर बैठे ले सकेंगे, क्योंकि 'द केरल स्टोरी' का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर शुक्रवार, 15 अगस्त को दोपहर 3:30 बजे ज़ी सिनेमा पर होगा।
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zee Cinema (@zeecinema)

द केरल स्टोरी एक दमदार ड्रामा है, जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है और भारत में बढ़ते कट्टरपंथ के गंभीर मुद्दे को दिखाती है। फिल्म में केरल की कुछ लड़कियों की कहानी है, जिन्हें गलत सोच की तरफ फंसाया जाता है, और यह उनके परिवार और समाज पर पड़ने वाले भावनात्मक और सामाजिक असर को दिखाती है।
 
इस फिल्म को सुधीप्तो सेन ने डायरेक्ट किया है और विपुल अमृतलाल शाह ने सनशाइन पिक्चर्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। इसमें अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि इदनानी, सोनिया बलानी और अन्य कलाकार हैं, जिन्होंने शानदार अभिनय किया है। अपनी बेबाक कहानी और असरदार प्रस्तुति के चलते यह फिल्म पूरे देश में चर्चा का बड़ा विषय बनी।
 
विपुल अमृतलाल शाह अपनी कंपनी सनशाइन पिक्चर्स के तहत रोमांचक फिल्मों की नई लिस्ट लेकर आ रहे हैं, जिससे उनकी बेबाक और अलग तरह की कहानियां बनाने की पहचान और भी मजबूत होगी। उनकी सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली आने वाली फिल्मों में से एक है गवर्नर, जो मशहूर एक्टर मनोज बाजपेयी के साथ एक दमदार पॉलिटिकल थ्रिलर है।
 
एक और खास प्रोजेक्ट है हिसाब, जो शाह खुद डायरेक्ट कर रहे हैं। यह तेज़-तर्रार हीस्ट कहानी है, जिसमें जयदीप अहलावत और शेफाली शाह ने बेहतरीन अभिनय किया है। आशिन ए. शाह के साथ मिलकर बनाई जा रही ये दोनों फिल्में दमदार कहानी, दिलचस्प किरदार और नए अंदाज़ की पेशकश करेंगी, जो शाह के बदलते और बढ़ते फिल्मी विजन को दिखाती हैं।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह के KBC 17 में जाने पर हुआ विवाद, पूर्व विंग कमांडर से लेकर विपक्ष तक ने उठाए सवाल

सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह के KBC 17 में जाने पर हुआ विवाद, पूर्व विंग कमांडर से लेकर विपक्ष तक ने उठाए सवालमहानायक अमिताभ बच्चन 'कौन बनेगा करोड़पति' सीजन 17 के एक बार फिर छोटे पर्दे पर वापसी कर चुके हैं। केबीसी के स्वतंत्रता दिवस स्पेशल एपिसोड में भारती की तीन महिला सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली हॉट सीट पर नजर आने वाली हैं।

इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न का हिस्सा बनने पर आमिर खान ने जाहिर की खुशी, बोले- एक शानदार अनुभव लेकर जाएंगे

इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न का हिस्सा बनने पर आमिर खान ने जाहिर की खुशी, बोले- एक शानदार अनुभव लेकर जाएंगेइंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 की शुरुआत भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ हुई, जिसमें बॉलीवुड के आमिर खान ने अपने इस साल के आईएफएफएम का हिस्सा बनने को लेकर उत्साह जताया। आमिर खान का कहना है कि वह आईएफएफएम 2025 का हिस्सा बनकर बेहद खुश हैं।

War 2 : जूनियर एनटीआर के पोस्टर पर फैन ने लगाया खून से टीका, थिएटर में झूम रहे साउथ स्टार के फैंस

War 2 : जूनियर एनटीआर के पोस्टर पर फैन ने लगाया खून से टीका, थिएटर में झूम रहे साउथ स्टार के फैंसबॉलीवुड सुपरस्टार रितिक रोशन और साउथ स्टार जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म को लेकर दोनों स्टार्स के फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। फिल्म देखने के बाद फैंस दोनों स्टार्स की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ कर रहे हैं।

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

शिल्पा शिरोडकर की कार को बस ने मारी जोरदार टक्कर, बाल-बाल बचीं एक्ट्रेस!

शिल्पा शिरोडकर की कार को बस ने मारी जोरदार टक्कर, बाल-बाल बचीं एक्ट्रेस!बिग बॉस फेम एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर की कार का एक्सीडेंट हो गया है। एक्ट्रेस की कार को मुंबई में एक बस ने जोरदार टक्कर मार दी। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई है। शिल्पा ने सोशल मीडिया पर अपनी दुर्घटनाग्रस्त कार की तस्वीरें शेयर की है।

और भी वीडियो देखें

फिल्मों से दूर, फिर भी करोड़ों की मालकिन: उर्वशी रौतेला की लग्ज़री लाइफ़स्टाइल का क्या है राज?

फिल्मों से दूर, फिर भी करोड़ों की मालकिन: उर्वशी रौतेला की लग्ज़री लाइफ़स्टाइल का क्या है राज?उर्वशी रौतेला बॉलीवुड की उन हस्तियों में से हैं जो फ़िल्मों से ज़्यादा अपनी लाइफ़स्टाइल के लिए चर्चा में रहती हैं। उनकी लक्ज़री ड्रेस, महंगे बैग और ग्लोबल फ़ैशन इवेंट्स में उनकी मौजूदगी लगातार सुर्खियां बटोरती है। सोशल मीडिया पर 70 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स के साथ, वे एक शक्तिशाली डिजिटल इन्फ्लुएंसर हैं। उनका करियर दिखाता है कि आज के दौर में सफल होने के लिए सिर्फ़ फ़िल्में करना ही ज़रूरी नहीं है।

करोड़ों की मालकिन श्वेता तिवारी की जवानी का राज? बेटी पलक से चल रही है खूबसूरती की टक्कर

करोड़ों की मालकिन श्वेता तिवारी की जवानी का राज? बेटी पलक से चल रही है खूबसूरती की टक्करटेलीविजन की लोकप्रिय अभिनेत्री श्वेता तिवारी अपनी खूबसूरती और दमदार अभिनय से लाखों दिलों पर राज करती हैं। 'कसौटी जिंदगी की' से पहचान बनाने वाली श्वेता की नेटवर्थ लगभग 81 करोड़ है और वह प्रति एपिसोड ₹3 लाख चार्ज करती हैं। सोशल मीडिया पर सक्रिय श्वेता अपनी फिटनेस और फैशन सेंस से बेटी पलक तिवारी को भी टक्कर देती हैं। दो असफल शादियों के बावजूद, श्वेता ने हर चुनौती का सामना किया है और आज भी एक प्रेरणा बनी हुई हैं।

44 की उम्र में भी 20 जैसी फिटनेस, श्वेता तिवारी के डाइट और वर्कआउट सीक्रेट्स उड़ा देंगे आपके होश

44 की उम्र में भी 20 जैसी फिटनेस, श्वेता तिवारी के डाइट और वर्कआउट सीक्रेट्स उड़ा देंगे आपके होशश्वेता तिवारी ने दूसरी बार मां बनने के बाद खुद को जिस तरह फिट किया, वह हर महिला के लिए प्रेरणा है। बिना किसी क्रैश डाइट के उन्होंने केवल संतुलित खानपान, वर्कआउट और माइंडफुलनेस से 10 किलो वजन कम किया। उनका डायट प्लान बेहद सरल है लेकिन असरदार, जिसमें ब्राउन राइस से लेकर योग तक सब कुछ शामिल है। जानिए उनके फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा सीक्रेट, जो आपको भी बदल सकता है।

सनी लियोनी का बॉलीवुड से पत्ता कटा? क्या तमन्ना और उर्वशी ने छीन ली सनी लियोनी की गद्दी?

सनी लियोनी का बॉलीवुड से पत्ता कटा? क्या तमन्ना और उर्वशी ने छीन ली सनी लियोनी की गद्दी?सनी लियोनी लंबे समय से बॉलीवुड फिल्मों से गायब हैं। क्या उनकी लोकप्रियता घटी है या नई एक्ट्रेसेस ने उनकी जगह ले ली है? यह लेख उनकी आखिरी फिल्म, अनुराग कश्यप की 'केनेडी' के रिलीज़ न होने और उनके काम में कमी आने के पीछे की वजहों पर गॉसिपनुमा अंदाज़ में चर्चा करता है। क्या उम्र या हुस्न के फीका पड़ने से उनके करियर पर असर पड़ा है?

काजोल की 5 फिल्में, जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करती हैं

काजोल की 5 फिल्में, जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करती हैंयहाँ काजोल की 5 सबसे बेहतरीन फिल्मों के बारे में बताया गया है, जिन्होंने उनके करियर को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाया। 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' की मासूम सिमरन से लेकर 'गुप्त' की खतरनाक ईशा तक, काजोल ने हर किरदार में अपनी छाप छोड़ी। यह आर्टिकल उनकी एक्टिंग की रेंज, हर फिल्म की कहानी और उनके यादगार किरदारों पर प्रकाश डालता है, जिन्होंने उन्हें बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक बनाया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

जन्माष्टमी

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com