स्वतंत्रता दिवस के मौके पर द केरल स्टोरी का होने जा रहा टीवी प्रीमियर, जानिए कब और कहां देख सकेंगे फिल्म

विपुल अमृतलाल शाह भारतीय सिनेमा के सबसे चर्चित फिल्ममेकर और प्रोड्यूसर्स में से एक हैं, जो बेबाक, नई और दिलचस्प कहानियों को समर्थन देने के लिए जाने जाते हैं। सालों से उन्होंने ऐसी कई सफल फिल्में दी हैं, जो कभी लोगों का भरपूर मनोरंजन करती हैं तो कभी सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियों के जरिए गहरी छाप छोड़ जाती हैं।

उनकी सबसे चर्चित फिल्मों में से एक 'द केरल स्टोरी' ने पूरे देश का ध्यान खींचा और ब्लॉकबस्टर हिट बन गई। थिएटर्स में रिलीज होते ही इसने देशभर में चर्चा और तारीफ़ बटोरी। अब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दर्शक इस फिल्म का आनंद घर बैठे ले सकेंगे, क्योंकि 'द केरल स्टोरी' का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर शुक्रवार, 15 अगस्त को दोपहर 3:30 बजे ज़ी सिनेमा पर होगा।

द केरल स्टोरी एक दमदार ड्रामा है, जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है और भारत में बढ़ते कट्टरपंथ के गंभीर मुद्दे को दिखाती है। फिल्म में केरल की कुछ लड़कियों की कहानी है, जिन्हें गलत सोच की तरफ फंसाया जाता है, और यह उनके परिवार और समाज पर पड़ने वाले भावनात्मक और सामाजिक असर को दिखाती है।

इस फिल्म को सुधीप्तो सेन ने डायरेक्ट किया है और विपुल अमृतलाल शाह ने सनशाइन पिक्चर्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। इसमें अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि इदनानी, सोनिया बलानी और अन्य कलाकार हैं, जिन्होंने शानदार अभिनय किया है। अपनी बेबाक कहानी और असरदार प्रस्तुति के चलते यह फिल्म पूरे देश में चर्चा का बड़ा विषय बनी।

विपुल अमृतलाल शाह अपनी कंपनी सनशाइन पिक्चर्स के तहत रोमांचक फिल्मों की नई लिस्ट लेकर आ रहे हैं, जिससे उनकी बेबाक और अलग तरह की कहानियां बनाने की पहचान और भी मजबूत होगी। उनकी सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली आने वाली फिल्मों में से एक है गवर्नर, जो मशहूर एक्टर मनोज बाजपेयी के साथ एक दमदार पॉलिटिकल थ्रिलर है।

एक और खास प्रोजेक्ट है हिसाब, जो शाह खुद डायरेक्ट कर रहे हैं। यह तेज़-तर्रार हीस्ट कहानी है, जिसमें जयदीप अहलावत और शेफाली शाह ने बेहतरीन अभिनय किया है। आशिन ए. शाह के साथ मिलकर बनाई जा रही ये दोनों फिल्में दमदार कहानी, दिलचस्प किरदार और नए अंदाज़ की पेशकश करेंगी, जो शाह के बदलते और बढ़ते फिल्मी विजन को दिखाती हैं।