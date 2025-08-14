शिल्पा शिरोडकर की कार को बस ने मारी जोरदार टक्कर, बाल-बाल बचीं एक्ट्रेस!

बिग बॉस फेम एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर की कार का एक्सीडेंट हो गया है। एक्ट्रेस की कार को मुंबई में एक बस ने जोरदार टक्कर मार दी। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई है। शिल्पा ने सोशल मीडिया पर अपनी दुर्घटनाग्रस्त कार की तस्वीरें शेयर की है।

शिल्पा शिरोडकर ने इस एक्सीडेंट की शिकायत की है, लेकिन बस कंपनी ने इसकी‍ जिम्मेदारी नहीं ली। बल्कि ड्राइवर को ही जिम्मेदार बता दिया। उन्होंने कंपनी को निर्दयी बताया। इससे शिल्पा काफी नाराज हैं। शिल्पा ने मुंबई पुलिस को धन्यवाद भी दिया कि उन्होंने आसानी से शिकायत दर्ज करने में मदद की।

शिल्पा शिरोडकर ने इंस्टा स्टोरी पर लिखा, आज एक सिटीफ्लो बस ने मेरी कार को टक्कर मारी। और मुंबई में ऑफिस के प्रतिनिधि-योगेश कदम और विलास मंकोटे, मुझे बता रहे हैं कि यह उनकी कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है, यह ड्राइवर की जिम्मेदारी है। इतना गैर जिम्मेदार कोई कैसे हो सकता है। ये लोग कितने निर्दयी हैं? ड्राइवर कितना कमा सकता है।

एक्ट्रेस ने आगे लिखा, मुंबई पुलिस का धन्यवाद। मुझे बिना किसी परेशानी के पुलिस शिकायत दर्ज करने में मदद की। लेकिन कंपनी इस घटना की कोई जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रही है। सिटीफ्लो प्लीज इस मामले में मुझसे संपर्क करें। शुक्र है, मेरा स्टाफ ठीक है और सुरक्षित है, लेकिन कुछ भी हो सकता था।

शिल्पा शिरोडकर द्वारा पोस्ट की गई तस्वीर में उनकी कार पीछे से क्षतिग्रस्त दिख रही थी. तस्वीर में एक बड़ा डेंट और टूटा हुआ कांच साफ दिखाई दे रहा था. उन्होंने बस की नंबर प्लेट की तस्वीर और एक अन्य तस्वीर जिसमें ‘सिटीफ्लो’ क्लियर लिखा हुआ था, भी पोस्ट की. शिल्पा ने बाद में चुम दरांग समेत कई दोस्तों के साथ सेल्फी पोस्ट की, जिससे यह साफ हो गया कि उन्हें कोई चोट नहीं आई.

वर्क फ्रंट की बात करें तो शिल्पा शिरोडकर जल्द ही सुपरनैचुरल थ्रिलर 'जटाधारा' में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म के जरिए वह लंबे समय बाद स्क्रीन पर कमबैक करेंगी। इसके अलावा उनके पास वेब सीरीज 'शंकर- द रिवोल्यूशनरी मैन' भी है।