Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 14 अगस्त 2025 (11:59 IST)

फिर मुश्‍किल में फंसे शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा, 60 करोड़ की धोखाधड़ी का लगा आरोप

Shilpa Shetty
बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके बिजनेसमैन पति राज कुंद्रा एक बार फिर मुश्‍किल में फंस गए हैं। शिल्पा और राज पर मुंबई के एक व्यवसायी ने 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। दोनों के खिलाफ जुहू पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी और जालसाजी की आधारों में केस दर्ज हुआ है। 
 
यह मामला अब बंद हो चुकी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के लिए निवेश के सौदे से जुड़ा है। बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने बताया कि राजेश आर्य नाम के एक व्यक्ति ने उनका परिचय राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी से कराया, जो होम शॉपिंग और ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म बेस्ट डील प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर थे। 
 
उन्होंने बताया, उस समय कथित तौर पर शिल्पा और राज के पास कंपनी के 87.6 प्रतिशत शेयर थे। आर्य ने कंपनी के लिए 12% वार्षिक ब्याज पर 75 करोड़ रुपए का लोन मांगा था, लेकिन उच्च करों से बचने के लिए उन्होंने सुझाव दिया कि वह इस राशि को निवेश के रूप में लगा दें। 
 
कोठारी ने बताया, एक बैठक हुई और इस वादे के साथ सौदा तय हुआ कि पैसा समय पर वापस कर दिया जाएगा। दीपक कोठारी ने अप्रैल 2015 में लगभग 31.95 करोड़ रुपए की पहली किस्त ट्रांसफर कर दी। लेकिन टैक्स का मुद्दा बना रहा और सितंबर में एक दूसरा सौदा हुआ। उन्होंने जुलाई 2015 और मार्च 2016 के बीच 28.54 करोड़ रुपए और ट्रांसफर किए।
 
कुल मिलाकर, उन्होंने सौदे के लिए 60.48 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की, साथ ही 3.19 लाख रुपए स्टांप शुल्क भी चुकाया। दीपक कोठारी ने दावा किया कि शिल्पा शेट्टी ने अप्रैल 2016 में उन्हें पर्सनली गारंटी भी दी थी। लेकिन कुछ महीने बाद, सितंबर में, उन्होंने कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। 
 
कोठारी को बाद में पता चला कि 2017 में एक अन्य समझौते पर चूक करने के कारण कंपनी का दिवालियापन की कार्यवाही चल रही थी। पैसे के लिए उनके बार-बार किए गए अनुरोधों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है। 
