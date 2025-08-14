शाहरुख खान के हमशक्ल को Vogue में मिली जगह, जानिए कौन हैं इब्राहिम कादरी

बॉलीवुड स्टार्स की तरह ही उनके हमशक्ल भी लोगों के बीच काफी फेमस हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के भी कई हमशक्ल है। बीते दिनों शाहरुख खान के जैसा दिखने वाला एक शक्स चर्चा में आया था। इस शख्स का नाम इब्राहिम कादरी है।

इब्राहिम कादरी को पहली नजर में देखने पर वह बिल्कुल शाहरुख की तरह ही लगते हैं। शाहरुख की तरह ही इब्राहिम की सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। इंस्टाग्राम पर उनके 2.2 मिलियन फॉलोअर्स है। वह अक्सर शाहरुख खान की स्टाइल में रील शेयर करते रहते हैं।

वहीं अब शाहरुख खान के इस हमशक्ल ने एक नया मुकाम हासिल‍ किया है। इब्राहिम कादरी को वोग इंडिया मैगजीन में जगह मिली है। इब्राहिम कादरी की तस्वीरें वोग ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर भी शेयर किया है। इसके साथ उन्होंने लंबा चौड़ा नोट भी लिखा है।

वोग ने लिखा, अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं, तो आपको इंस्टाग्राम पर एक रील मिल सकती है। ब्राउन रंग की टी-शर्ट के ऊपर डेनिम जैकेट पहने, बॉलीवुड सुपरस्टार एक छोटे से मंच पर खड़े होकर माइक्रोफ़ोन में बोलते हैं। 'कहते हैं अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उससे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है।' उनके गहरे भूरे बाल उनकी आंखों में गिर रहे हैं, जो धूप के चश्मे से ढकी हुई हैं। वह लोगों की एक भीड़ से बात कर रहे हैं—बालकनियों से बाहर निकल रहे हैं, एक-दूसरे से चिपके हुए हैं, पूरी सड़क जाम कर रहे हैं—जो उनके हर शब्द पर ज़ोर से तालियां बजा रहे हैं।

वोग ने आगे लिखा, दो-तीन बार देखने के बाद ही आपको एहसास होगा कि रील में दिख रहे आदमी में कुछ अलग है, उसकी आवाज़ खान से ज़्यादा गहरी है, उसका जबड़ा ज़्यादा चौड़ा है। इब्राहिम कादरी के बारे में अधिक जानने के लिए बायो में दिए गए लिंक पर टैप करें, वह व्यक्ति जो शाहरुख खान की बायोपिक में उनका किरदार निभा सकता है - किसी प्रोस्थेटिक्स की आवश्यकता नहीं है।

इब्राहिम कादरी एक पॉपुलर सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं। वह गुजरात के जूनागढ़ में पले-बडे़ हैं। इब्राहिम अपना जीवन चलाने के लिए पहले दुकानों के साइनबोर्ड और दीवारों पर पेंटिंग किया करते थे। इब्राहिम के वीडियोज पर अच्छे-खासे व्यूज भी आते हैं और फैंस में उनकी अच्छी-खासी पॉपुलैरिटी है।