Real Estate परियोजनाओं की लागत में हुई बढ़ोतरी, CBRE ने जारी की वार्षिक रिपोर्ट

Dhirendra Shastri will do padyatra in Bihar and UP: बिहार में कथा कर रहे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। उनकी ताजा घोषणा भी चर्चा में है। उन्होंने कहा कि हिन्दू राष्ट्र के संकल्प को लेकर वे बिहार और उत्तर प्रदेश में पदयात्रा करेंगे। उल्लेखनीय है कि बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।