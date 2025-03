Pratibimb module की मदद से 6046 साइबर अपराधी गिरफ्तार, सरकार ने दी संसद में जानकारी

fir against arvind kejriwal in case of misuse of public funds : आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया है। यह मामला सरकारी पैसों के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है।