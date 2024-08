मेनोपॉज के बाद वजन बढ़ने के पीछे क्या होते हैं कारण

Can We Drink Milk in High Uric Acid : यूरिक एसिड शरीर में एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है जो कोशिकाओं के टूटने से बनता है। जब शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है, तो यह जोड़ों में जमा हो सकता है। यूरिक एसिड के स्तर को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं, जिसमें आहार में बदलाव भी शामिल है।