शनिवार, 16 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. What will be the impact of Trump-Putin meeting on India?
Written By Author डॉ.ब्रह्मदीप अलूने
Last Updated : शनिवार, 16 अगस्त 2025 (14:37 IST)

ट्रंप-पुतिन मुलाकात का भारत पर क्या होगा असर?

ट्रंप-पुतिन मुलाकात से भारत को राहत,चिंता में यूक्रेन और नाटो

Trump-Putin meeting
रेड कारपेट बिछाकर तालियों के साथ अभिनन्दन,रूस की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता न करने की मंशा,यूरोप को समस्या न बढ़ाने की चेतावनी और जेलेंसकी पर शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी,अलास्का से निकले संदेशों को दुनिया ने देखा और पुतिन की ताकत का भलीभांति एहसास भी किया। यह भी दिलचस्प है की दुनिया भले ही अमेरिका और रूस को एक दूसरे का कड़ा प्रतिद्वंदी समझे लेकिन ट्रम्प ने अपने पूर्वर्ती राष्ट्रपतियों की नीतियों से अलग हटकर पुतिन का दोस्त की तरह खुले दिल से स्वागत करने का माद्दा दिखाया है। अलास्का की मेज पर पुतिन का आत्मविश्वास इसलिए भी बढ़ा हुआ था क्योंकि यह न तो अमेरिका और रूस के बीच शिखर वार्ता थी और न ही पुतिन की मजबूरी। यह बंद कमरे की कूटनीति थी जिसे शांति की उम्मीदें ढूंढने की कोशिश के तौर पर देखा जाना चाहिए।  

पुतिन को अन्तर्राष्ट्रीय अपराधिक न्यायालय से युद्द अपराध का दोषी ठहराएं जाने से उनकी छवि को गहरा नुकसान हुआ था,अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पुतिन पर भरोसा दिखाकर,रूस और दुनिया में उनकी हैसियत बढ़ा दी है। ऐसा कोई दोस्त ही कर सकता है और ट्रम्प ने यह बखूबी किया थी। ट्रम्प के साथ पुतिन ने एक ही कार से सवारी कर नाटो और यूक्रेन को यह संदेश भी दे दिया की वह अमेरिका से रूस को लेकर आक्रमकता की अपेक्षाओं को छोड़ दे। इस वार्ता में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की या यूक्रेन का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था,जबकि चर्चा का मुख्य विषय यूक्रेन युद्ध ही था। इससे वैसे भी नाटो और यूक्रेन आशंकित थे और उनकी चिंता बढ़ी ही होगी। 

पुतिन ने ट्रंप  की छवि को शांति दूत की स्थापित करते हुए यह भी कि यदि वह 2020 के चुनाव के बाद भी पद पर बने रहते तो युद्ध शुरू नहीं होता। इसका अर्थ है की पुतिन ने न केवल ट्रम्प को नोबल शांति सम्मान का प्रमुख दावेदार बता दिया बल्कि नाटो और यूक्रेन पर अमेरिका की शक्ति का दुरूपयोग करने पर निशाना भी साध दिया।  ट्रम्प वैसे भी बाइडेन की नीतियों की आलोचना करते रहे है और जेंलेसकी को एक शातिर सौदेबाज़ बता चूके है। यही नहीं वे जेंलेसकी को यह  नसीहत भी दे चूके है कि,अमेरिका ने अगर  यूक्रेन को 350 अरब डॉलर के हथियार और सैनिक साजो-सामान नहीं दिए होते तो ये जंग दो हफ्ते में ख़त्म हो जाती।

पुतिन की सीधी आलोचना करने से परहेज़ करने ट्रंप ने कहा कि मैं किसी की तरह झुका हुआ नहीं हूं। मैं अमेरिका और दुनिया के लिए जो अच्छा है उसके साथ हूं। अब ट्रम्प और पुतिन की संभावित मुलाकात मास्को में हो सकती है। पुतिन मास्को में बैठकर यूक्रेन से जीती हुई जमीन लौटाने के लिए तैयार हो जाएं,यह नामुमकिन होगा। हालांकि ट्रम्प यह भलीभांति जानते है की आगामी बैठक से यूक्रेन युद्द को रोकने में बड़ी मदद मिल सकती है।  ट्रम्प ने बंद कमरे में पुतिन के साथ करीब तीन घंटे बिताएं और मुस्कुराते हुए दोनों नेता बाहर निकले उससे यह कम से कम तो उम्मीद बढ़ी ही गई है की ट्रम्प अब पुतिन को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाएंगे और उन्हें धमकाने से परहेज करेंगे।

जाहिर है ट्रम्प और पुतिन की इस अच्छे माहौल में हुई मुलाकात का फायदा भारत को मिलने की उम्मीदें भी बढ़ गई है। ट्रंप ने भारत के रूस से तेल आयात को निशाना बनाने की कोशिश की तो इससे पुतिन नाराज हो  सकते है और इससे यूक्रेन में संघर्ष और बढ़ जायेगा। दूसरी और अमेरिका हिन्द प्रशांत में भारत जैसे अहम रणनीतिक भागीदार और दुनिया के बड़े उपभोक्ता बाज़ार को न छोड़े,इसके लिए ट्रम्प पर घरेलू दबाव तो बना ही हुआ है।  इसका अर्थ यह है कि ट्रम्प भारत से  सम्बन्धों को सामान्य करके पुतिन को खुश भी कर देंगे और अमेरिकी हित भी साध लेंगे।

यूक्रेन में यूरोप का सबसे बड़ा लीथियम भंडार है। अनुमान के मुताबिक,वहां पांच लाख मीट्रिक टन लीथियम है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है कि यूक्रेन लीथियम, बेरिलियम,मैग्नीज,गैलियम,जिरकोनियम,ग्रेफाइट, फ्लूओराइट और निकेल का संभावित सप्लायर बन सकता है। ट्रम्प की नजर यूक्रेन की खनिज संपदा और वहां से अरबों डालर अर्जित करने पर है। यह तभी संभव हो सकता है जब यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष रुक जाएं।

अलास्का में कोई निर्णायक समझौता भले ही नहीं हो पाया हो लेकिन यह भी कम नहीं है की ट्रम्प,पुतिन जैसे अधिनायकवादी नेता को बातचीत की मेज पर लाने में सफल हो गए। अंततः दुनिया के तमाम संघर्षों को रोकने के लिए बातचीत ही सबसे कारगर हथियार रही है। अलास्का  में पुतिन और ट्रम्प के बीच अच्छे माहौल में मुलाकात से जहां भारत को टैरिफ चुनौती से राहत मिलने की उम्मीदें बढ़ गई है,वहीं जेलेंसकी और नाटो पर दबाव बढ़ गया है की वे पुतिन से टकराव का रास्ता छोड़ दे,नहीं तो ट्रम्प की नाराजगी झेलने को तैयार रहे। वहीं इस मुलाकात के बाद ट्रम्प के भारत को लेकर नरम पड़ने की उम्मीदों से पाकिस्तान की बेचैनी भी बढ़ गई होगी।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

मोदी दीवार बनकर खड़ा है, ट्रंप के टैरिफ पर लालकिले से प्रधानमंत्री ने अमेरिका को दिया मैसेज

मोदी दीवार बनकर खड़ा है, ट्रंप के टैरिफ पर लालकिले से प्रधानमंत्री ने अमेरिका को दिया मैसेजप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले की प्राचीर से कहा कि भारत किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे इन लोगों की रक्षा के लिए दीवार की तरह खड़े हैं। यह टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) में वाशिंगटन कृषि और डेयरी क्षेत्रों में भारत से शुल्क रियायत की मांग कर रहा है। दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ भी लगाया है।

79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर लालकिले की प्राचीर से 103 मिनट बोले PM मोदी, भाषण की 10 बड़ी बातें

79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर लालकिले की प्राचीर से 103 मिनट बोले PM मोदी, भाषण की 10 बड़ी बातेंनई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने 103 मिनट तक भाषण दिया। जानिए उनकी भाषण की 10 खास बातें-

दिवाली पर देशवासियों को PM मोदी देंगे बड़ा तोहफा, 15 अगस्त को ला‍लकिले से किया ऐलान

दिवाली पर देशवासियों को PM मोदी देंगे बड़ा तोहफा, 15 अगस्त को ला‍लकिले से किया ऐलानप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि दिवाली तक वस्तु एवं सेवा कर (GST) में अगली पीढ़ी के सुधार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे आम आदमी को 'काफी' कर राहत मिलेगी और छोटे एवं मध्यम उद्यमों को लाभ होगा। मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के आठ वर्ष पूरे होने के साथ ही जीएसटी में सुधार करने का समय आ गया है।

ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की नींद उड़ाई, सिंधु जल समझौते पर भी मोदी ने कही बड़ी बात

ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की नींद उड़ाई, सिंधु जल समझौते पर भी मोदी ने कही बड़ी बातप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 12वीं बार लालकिले से देश को संबोधित कर पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ा

अमित शाह के उम्मीदवार बालियान पर क्यों भारी पड़े भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी?

अमित शाह के उम्मीदवार बालियान पर क्यों भारी पड़े भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी?Constitution Club of India election: पहली बार ऐसा मौका है जब कांस्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव सुर्खियों में है। इसका सबसे बड़ा कारण दोनों ही उम्मीदवारों का भाजपा से जुड़ा होना है। इस चुनाव में सारण से भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी ने भाजपा के ही पूर्व केन्द्रीय मंत्री संजीव बालियान को 100 से अधिक वोटों से हराया है।

और भी वीडियो देखें

NCERT ने देश के बंटवारे के लिए जिन्ना, माउंटबेटन और कांग्रेस को बताया जिम्‍मेदार

NCERT ने देश के बंटवारे के लिए जिन्ना, माउंटबेटन और कांग्रेस को बताया जिम्‍मेदारNCERT को लेकर एक बार फिर से देश में विवाद है। इस बार NCERT अपने सिलेबस को लेकर एक बार फिर चर्चा में है। अब NCERT की तरफ से देश के विभाजन के लिए 3 लोगों को जिम्मेदार बताया है, इनमें जिन्ना, माउंटबेटन और कांग्रेस को भी विभाजन का जिम्मेदार बताया। इसके बाद इसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। सोशल मीडिया में इसे लेकर बहस चल रही है।

राहुल ने शेयर किया 'लापता वोट' का वीडियो, कहा- जनता जाग गई

राहुल ने शेयर किया 'लापता वोट' का वीडियो, कहा- जनता जाग गईCongress on lapta Vote : कांग्रेस ने राहुल गांधी की बिहार में ‘वोट अधिकार यात्रा’ शुरू होने से एक पहले शनिवार को वोट चोरी को लेकर 'लापता वोट' नामक शीर्षक से एक वीडियो जारी किया। पार्टी के इस वीडियो का शीर्षक हालिया फिल्म 'लापता लेडीज' से प्रभावित है।

पूरे देश में लागू हुआ FASTag Pass, पहले दिन इतने लोगों ने खरीदा 3 हजार वाला पास, जानिए क्‍या है फायदा

पूरे देश में लागू हुआ FASTag Pass, पहले दिन इतने लोगों ने खरीदा 3 हजार वाला पास, जानिए क्‍या है फायदाभारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने 15 अगस्त 2025 से पूरे देश में ‘फास्टैग एनुअल पास’ लागू कर दिया है। सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई है। एनुअल पास को पहले ही दिन नेशनल हाईवे यूजर्स से अच्‍छा रिस्‍पॉन्‍स मिला है। बता दें कि लागू करने के पहले दिन शाम 4:30 बजे तक करीब 1.2 लाख यूजर्स ने फास्टैग एनुअल पास खरीदा और एक्टिव किया।

ट्रंप का दावा, क्या भारत ने दिया पुतिन को बड़ा झटका?

ट्रंप का दावा, क्या भारत ने दिया पुतिन को बड़ा झटका?Trump Tariff on India : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया है। वह लगभग 40 प्रतिशत तेल आयात कर रहा था। इस कदम से रूसी राष्‍ट्रपति पुतिन को बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि भारत और रूस ने अभी ट्रंप के दावे की पुष्‍टि नहीं की है।

आजादी के बाद पहली बार उत्तर महाराष्ट्र के 4 आदिवासी गांवों में फहराया गया तिरंगा

आजादी के बाद पहली बार उत्तर महाराष्ट्र के 4 आदिवासी गांवों में फहराया गया तिरंगाIndependence Day: उत्तर महाराष्ट्र (north Maharashtra) के एक सुदूर गांव जहां अब तक बिजली नहीं पहुंची और मोबाइल सिग्नल भी हवा की तरह खो जाता है, वहां गणेश पावरा ने देशभक्ति की मिसाल पेश करते हुए स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) की पूर्व संध्या पर एक वीडियो डाउनलोड कर सीखा कि तिरंगे (tricolour) को किस तरह बांधा जाए कि वह बिना रुकावट शान से लहराए।

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phones

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phonesApple अगले महीने एक लॉन्च इवेंट में अपने नए iPhone 17 लाइनअप को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि क्यूपर्टिनो स्थित इस टेक दिग्गज ने अभी तक साल के अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट के लिए इनविटेशन नहीं भेजे हैं, लेकिन आमतौर पर सितंबर की शुरुआत में नए iPhones लॉन्च करने का चलन रहा है और इस साल भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए।

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?how UPI apps make money: डिजिटल इंडिया के दौर में UPI ऐप्स ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। अब न नकदी रखने की झंझट, न ही बैंक के लंबे चक्कर लगाने की जरूरत। बस मोबाइल पर एक ऐप खोलें और सेकंडों में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं।

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमत

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमतVivo V60 5G भारत में लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 36,999 रुपए है। फीचर्स की बात करें तो वीवो V60 में 6.77 इंच का क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है और इसकी पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स तक है। स्मार्टफोन वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के लिए IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

जन्माष्टमी

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com