ट्रंप-पुतिन मुलाकात का भारत पर क्या होगा असर? ट्रंप-पुतिन मुलाकात से भारत को राहत,चिंता में यूक्रेन और नाटो

रेड कारपेट बिछाकर तालियों के साथ अभिनन्दन,रूस की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता न करने की मंशा,यूरोप को समस्या न बढ़ाने की चेतावनी और जेलेंसकी पर शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी,अलास्का से निकले संदेशों को दुनिया ने देखा और पुतिन की ताकत का भलीभांति एहसास भी किया। यह भी दिलचस्प है की दुनिया भले ही अमेरिका और रूस को एक दूसरे का कड़ा प्रतिद्वंदी समझे लेकिन ट्रम्प ने अपने पूर्वर्ती राष्ट्रपतियों की नीतियों से अलग हटकर पुतिन का दोस्त की तरह खुले दिल से स्वागत करने का माद्दा दिखाया है। अलास्का की मेज पर पुतिन का आत्मविश्वास इसलिए भी बढ़ा हुआ था क्योंकि यह न तो अमेरिका और रूस के बीच शिखर वार्ता थी और न ही पुतिन की मजबूरी। यह बंद कमरे की कूटनीति थी जिसे शांति की उम्मीदें ढूंढने की कोशिश के तौर पर देखा जाना चाहिए।





पुतिन को अन्तर्राष्ट्रीय अपराधिक न्यायालय से युद्द अपराध का दोषी ठहराएं जाने से उनकी छवि को गहरा नुकसान हुआ था,अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पुतिन पर भरोसा दिखाकर,रूस और दुनिया में उनकी हैसियत बढ़ा दी है। ऐसा कोई दोस्त ही कर सकता है और ट्रम्प ने यह बखूबी किया थी। ट्रम्प के साथ पुतिन ने एक ही कार से सवारी कर नाटो और यूक्रेन को यह संदेश भी दे दिया की वह अमेरिका से रूस को लेकर आक्रमकता की अपेक्षाओं को छोड़ दे। इस वार्ता में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की या यूक्रेन का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था,जबकि चर्चा का मुख्य विषय यूक्रेन युद्ध ही था। इससे वैसे भी नाटो और यूक्रेन आशंकित थे और उनकी चिंता बढ़ी ही होगी।





पुतिन ने ट्रंप की छवि को शांति दूत की स्थापित करते हुए यह भी कि यदि वह 2020 के चुनाव के बाद भी पद पर बने रहते तो युद्ध शुरू नहीं होता। इसका अर्थ है की पुतिन ने न केवल ट्रम्प को नोबल शांति सम्मान का प्रमुख दावेदार बता दिया बल्कि नाटो और यूक्रेन पर अमेरिका की शक्ति का दुरूपयोग करने पर निशाना भी साध दिया। ट्रम्प वैसे भी बाइडेन की नीतियों की आलोचना करते रहे है और जेंलेसकी को एक शातिर सौदेबाज़ बता चूके है। यही नहीं वे जेंलेसकी को यह नसीहत भी दे चूके है कि,अमेरिका ने अगर यूक्रेन को 350 अरब डॉलर के हथियार और सैनिक साजो-सामान नहीं दिए होते तो ये जंग दो हफ्ते में ख़त्म हो जाती।





पुतिन की सीधी आलोचना करने से परहेज़ करने ट्रंप ने कहा कि मैं किसी की तरह झुका हुआ नहीं हूं। मैं अमेरिका और दुनिया के लिए जो अच्छा है उसके साथ हूं। अब ट्रम्प और पुतिन की संभावित मुलाकात मास्को में हो सकती है। पुतिन मास्को में बैठकर यूक्रेन से जीती हुई जमीन लौटाने के लिए तैयार हो जाएं,यह नामुमकिन होगा। हालांकि ट्रम्प यह भलीभांति जानते है की आगामी बैठक से यूक्रेन युद्द को रोकने में बड़ी मदद मिल सकती है। ट्रम्प ने बंद कमरे में पुतिन के साथ करीब तीन घंटे बिताएं और मुस्कुराते हुए दोनों नेता बाहर निकले उससे यह कम से कम तो उम्मीद बढ़ी ही गई है की ट्रम्प अब पुतिन को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाएंगे और उन्हें धमकाने से परहेज करेंगे।





जाहिर है ट्रम्प और पुतिन की इस अच्छे माहौल में हुई मुलाकात का फायदा भारत को मिलने की उम्मीदें भी बढ़ गई है। ट्रंप ने भारत के रूस से तेल आयात को निशाना बनाने की कोशिश की तो इससे पुतिन नाराज हो सकते है और इससे यूक्रेन में संघर्ष और बढ़ जायेगा। दूसरी और अमेरिका हिन्द प्रशांत में भारत जैसे अहम रणनीतिक भागीदार और दुनिया के बड़े उपभोक्ता बाज़ार को न छोड़े,इसके लिए ट्रम्प पर घरेलू दबाव तो बना ही हुआ है। इसका अर्थ यह है कि ट्रम्प भारत से सम्बन्धों को सामान्य करके पुतिन को खुश भी कर देंगे और अमेरिकी हित भी साध लेंगे।





यूक्रेन में यूरोप का सबसे बड़ा लीथियम भंडार है। अनुमान के मुताबिक,वहां पांच लाख मीट्रिक टन लीथियम है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है कि यूक्रेन लीथियम, बेरिलियम,मैग्नीज,गैलियम,जिरकोनियम,ग्रेफाइट, फ्लूओराइट और निकेल का संभावित सप्लायर बन सकता है। ट्रम्प की नजर यूक्रेन की खनिज संपदा और वहां से अरबों डालर अर्जित करने पर है। यह तभी संभव हो सकता है जब यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष रुक जाएं।





अलास्का में कोई निर्णायक समझौता भले ही नहीं हो पाया हो लेकिन यह भी कम नहीं है की ट्रम्प,पुतिन जैसे अधिनायकवादी नेता को बातचीत की मेज पर लाने में सफल हो गए। अंततः दुनिया के तमाम संघर्षों को रोकने के लिए बातचीत ही सबसे कारगर हथियार रही है। अलास्का में पुतिन और ट्रम्प के बीच अच्छे माहौल में मुलाकात से जहां भारत को टैरिफ चुनौती से राहत मिलने की उम्मीदें बढ़ गई है,वहीं जेलेंसकी और नाटो पर दबाव बढ़ गया है की वे पुतिन से टकराव का रास्ता छोड़ दे,नहीं तो ट्रम्प की नाराजगी झेलने को तैयार रहे। वहीं इस मुलाकात के बाद ट्रम्प के भारत को लेकर नरम पड़ने की उम्मीदों से पाकिस्तान की बेचैनी भी बढ़ गई होगी।