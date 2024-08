Parenting Tips: क्या आपके बच्चे भी स्कूल से आकर बुरी तरह थक जाते हैं तो ऐसे करें उनकी थकान छूमंतर

Why Do Women Gain Weight Quickly After Menopause मेनोपॉज महिलाओं की जिंदगी का एक अहम हिस्सा होता है, जब उनके शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं। इस दौरान अक्सर महिलाओं का वजन तेजी से बढ़ने लगता है। ये बदलाव अचानक से होते हैं, और इसे संभालना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है। आइए जानते हैं कि मेनोपॉज के बाद वजन बढ़ने के पीछे क्या कारण होते हैं और इससे कैसे निपटा जा सकता है।