Written By WD Feature Desk
Last Modified: मंगलवार, 12 अगस्त 2025 (14:27 IST)

जन्माष्टमी पर अपनाएं श्री कृष्ण नीति के ये 5 गुण, सफलता चूमेगी आपके कदम

Lord Krishna Success Tips: जन्माष्टमी का पर्व सिर्फ भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन में सही मार्गदर्शन पाने का भी अवसर है। श्रीकृष्ण केवल एक दिव्य अवतार नहीं, बल्कि एक आदर्श मित्र, कुशल राजनीतिज्ञ, श्रेष्ठ मार्गदर्शक और जीवन प्रबंधन के महान शिक्षक भी थे। उनकी वाणी, कर्म और नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को दिया गया उनका उपदेश केवल युद्धभूमि तक सीमित नहीं था, बल्कि यह हर इंसान के व्यक्तिगत, सामाजिक और पेशेवर जीवन का भी मार्गदर्शन करता है। जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर अगर हम श्रीकृष्ण की नीति के 5 खास गुणों को अपने जीवन में उतार लें, तो न केवल हमारा व्यक्तित्व निखरेगा, बल्कि सफलता भी हमारे कदम चूमेगी।
 
1. धैर्य और संयम
श्रीकृष्ण ने हमेशा दिखाया कि विपरीत परिस्थितियों में घबराने की बजाय धैर्य और संयम से काम लेना ही जीत की पहली सीढ़ी है। महाभारत में, जब पांडवों के सामने अनेकों चुनौतियां आईं, तब श्रीकृष्ण ने शांत रहकर हर स्थिति का समाधान निकाला। आज की भागदौड़ और प्रतिस्पर्धा भरी दुनिया में भी, अचानक आई कठिनाइयों में संयम बनाए रखना बेहद जरूरी है। यदि आप धैर्य नहीं रखेंगे, तो सही निर्णय लेने का समय और क्षमता दोनों खो देंगे। धैर्य आपके भीतर सकारात्मक सोच को जीवित रखता है, जो किसी भी लक्ष्य तक पहुँचने के लिए सबसे बड़ा हथियार है।
 
2. सही समय पर सही निर्णय लेना 
श्रीकृष्ण की एक खास विशेषता थी कि वे हमेशा सही समय पर सही कदम उठाते थे। चाहे कंस का अंत करना हो या कुरुक्षेत्र में अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करना, उन्होंने समय की नब्ज को बखूबी पहचाना। जीवन में सफलता पाने के लिए यह बेहद जरूरी है कि आप अवसर को पहचानें और सही समय पर निर्णय लें। कई बार लोग अच्छे अवसर को केवल इसलिए खो देते हैं क्योंकि वे निर्णय लेने में देर कर देते हैं। श्रीकृष्ण की नीति हमें सिखाती है कि जीवन में "टाइमिंग" ही सबसे बड़ी रणनीति है।
 
3. कर्म पर विश्वास 
गीता का सबसे बड़ा संदेश है, “कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन” यानी आपका अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल की चिंता मत करो। श्रीकृष्ण ने स्पष्ट किया कि जब हम परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब सफलता स्वतः हमारे पास आती है। यह गुण अपनाने से आप मानसिक तनाव से मुक्त रहेंगे और अपने कार्य में पूरी ऊर्जा लगा पाएंगे। यह सिद्धांत आज के बिज़नेस, पढ़ाई या किसी भी पेशेवर क्षेत्र में उतना ही जरूरी है जितना महाभारत के समय में था।
 
4. संबंधों में मधुरता
श्रीकृष्ण का व्यक्तित्व ऐसा था कि वे किसी से भी जुड़ सकते थे, चाहे वह मित्र सुदामा हों, गोपियां हों, अर्जुन हों या द्रौपदी। उनकी मधुर वाणी और सकारात्मक संवाद ने हमेशा रिश्तों को मजबूत किया। आज के समय में, चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ में हों या पर्सनल लाइफ में, संवाद की कला आपको आगे बढ़ाती है। अगर आप अपने शब्दों में मिठास और अपने व्यवहार में सम्मान रखते हैं, तो लोग न केवल आपसे जुड़ेंगे बल्कि हर परिस्थिति में आपका साथ देंगे। श्रीकृष्ण की यह नीति हमें याद दिलाती है कि संबंधों की मजबूती ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है।
 
5. परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना
श्रीकृष्ण केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट थे। उन्होंने हमेशा परिस्थिति के अनुसार अपनी योजना बदली और जीत को सुनिश्चित किया। चाहे मथुरा से द्वारका का स्थान परिवर्तन हो या युद्ध में चक्रव्यूह का तोड़ निकालना, उनकी रणनीति हमेशा परिस्थितियों के अनुरूप थी। आज की दुनिया में बदलाव बहुत तेजी से होता है, तकनीक, बाज़ार, और जीवनशैली लगातार बदल रही है। ऐसे में यदि हम परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना सीख जाएं, तो प्रतिस्पर्धा में आगे रहना आसान हो जाएगा।
 
कई मंगलकारी योग में मनाई जाएगी कजरी तीज, जानें रीति रिवाज, व्रत की तिथि, पूजा और पारण समय

कई मंगलकारी योग में मनाई जाएगी कजरी तीज, जानें रीति रिवाज, व्रत की तिथि, पूजा और पारण समयKajri Teej 2025: 'कजली सतवा तीज' जिसे आमतौर पर कजरी तीज के नाम से जाना जाता है, यह भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। यह पर्व पति की लंबी उम्र, वैवाहिक जीवन में सुख-समृद्धि और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। इस साल, कजरी तीज 12 अगस्त 2025, मंगलवार को मनाई जाएगी। इसे सातुड़ी तीज या बूढ़ी तीज भी कहते हैं।

कब से प्रारंभ हो रहे हैं श्राद्ध पक्ष और कब है पितृपक्ष की सर्वपितृ अमावस्या?

कब से प्रारंभ हो रहे हैं श्राद्ध पक्ष और कब है पितृपक्ष की सर्वपितृ अमावस्या?Shradh Paksha 2025: भाद्रपद की पूर्णिमा के बाद आश्‍विन माह प्रारंभ होता है। इसी माह के प्रथम दिन से लेकर 16 दिनों तक श्राद्ध पक्ष रहता है। अर्थात आश्‍विन मास की कृष्ण प्रतिपदा से लेकर सर्वपितृ अमावस्या तक यह पितृपक्ष चलता है। इस बार यह पक्ष 08 सितंबर 2025 सोमवार से प्रारंभ होकर 21 सितंबर 2025 रविवार तक रहेगा। श्राद्ध पक्ष में कुतुप मूहूर्त, रौहिण मूहूर्त और अपराह्न काल में श्राद्ध कर्म किया जाता है। इस दौरान तर्पण और पिंडदान किया जाता है।

भादो माह में क्या नहीं खाना चाहिए और क्या करना चाहिए?

भादो माह में क्या नहीं खाना चाहिए और क्या करना चाहिए?What to do in Bhado month: भाद्रपद (भादो) माह में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? जानें इस महीने में स्वास्थ्य, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह लेख आपको भाद्रपद मास के सभी जरूरी नियमों, वर्जित भोजन और करने योग्य कार्यों की पूरी जानकारी देगा।

अगस्त में सितारों का खेल: इस हफ्ते आपके जीवन में क्या-क्या होगा?

अगस्त में सितारों का खेल: इस हफ्ते आपके जीवन में क्या-क्या होगा?Saptahik Rashifal August 2025: इस बार अगस्त महीने का नया हफ्ता 11 अगस्त से शुरू हो रहा है और यह सप्ताह 17 अगस्त तक जारी रहेगा। आइए यहां जानते हैं इस नए हफ्ते में मेष से मीन राशि यानी समस्त 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा यह समय। इस हफ्ते की साप्ताहिक भविष्यवाणी के अंतर्गत हम यहां जानेंगे व्यापार, करियर, वैवाहिक जीवन, सेहत, शिक्षा, नौकरी, रोमांस और निवेश से जुड़ी हर जानकारी...

बुध का कर्क राशि में उदय, 5 राशियों को रहना होगा संभलकर

बुध का कर्क राशि में उदय, 5 राशियों को रहना होगा संभलकरbudh ka kark me uday ka fal 2025: 9 अगस्त 2025 को बुध ग्रह उदित हो रहे हैं जो कि 24 जुलाई 2025 को कर्क राशि में रहते हुए अस्त हो गए थे। बुध ग्रह को व्यापार, बुद्धि, वाणी, एकाग्रता, कुशल वक्ता, लेखक, शिक्षक और मिलनसारिता का कारक ग्रह माना गया है। इसके उदय होने से 12 राशियों पर इन सभी क्षेत्र का पड़ेगा प्रभाव। जानिए सभी 12 राशियों का राशिफल।

बुध ग्रह का कर्क राशि में मार्गी गोचर, 3 राशियों के लिए है शुभ

बुध ग्रह का कर्क राशि में मार्गी गोचर, 3 राशियों के लिए है शुभBudh kark margi 2025: बुध ग्रह 18 जुलाई 2025 को कर्क राशि में रहते हुए वक्री हो गए थे। अब 11 अगस्त 2025 की दोपहर 12 बजकर 22 मिनट पर बुध ग्रह मार्गी हो गए हैं। बुद्धि, वाणी, संवाद, तर्क, गणना और व्यापार के कारक ग्रह का मार्गी होना जीवन की कई जटिलताओं का सरल होते जाना है। इसके चलते 5 राशियों को लाभ होगा।

हेरम्ब, भादो तथा बहुला चतुर्थी आज, जानें कैसे करें पूजन, महत्व और मुहूर्त

हेरम्ब, भादो तथा बहुला चतुर्थी आज, जानें कैसे करें पूजन, महत्व और मुहूर्तBhadwa Ki Chauth Kab Hai 2025: आज अगस्त 12, 2025, मंगलवार को बहुला चतुर्थी, हेरम्ब संकष्टी चतुर्थी तथा भादो चौथ मनाई जा रही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली संकष्टी चतुर्थी को हेरम्ब चतुर्थी और भादो चौथ तथा कई स्थानों पर इसे बहुला चतुर्थी के नाम से जाना जाता है।

Aaj Ka Rashifal: खुशियां दस्तक दे रही हैं, स्वागत कीजिए 12 अगस्त के दिन का, पढ़ें अपना राशिफल

Aaj Ka Rashifal: खुशियां दस्तक दे रही हैं, स्वागत कीजिए 12 अगस्त के दिन का, पढ़ें अपना राशिफलToday 12 August 2025 horoscope in Hindi : आज 12 अगस्त 2025, मंगलवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

12 अगस्त 2025 : आपका जन्मदिन

12 अगस्त 2025 : आपका जन्मदिन12 August Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 12 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

12 अगस्त 2025, मंगलवार के शुभ मुहूर्त

12 अगस्त 2025, मंगलवार के शुभ मुहूर्त12 August 2025 Today Shubh Muhurat : आज आपका दिन मंगलमयी रहे, यही शुभकामना है। 'वेबदुनिया' प्रस्तुत कर रही है खास आपके लिए आज के दिन के विशिष्ट मुहूर्त। अगर आप आज वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं या आज कोई नया व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं तो आज के शुभ मुहूर्त
