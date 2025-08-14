शुक्रवार, 15 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. साहित्य
  3. मेरा ब्लॉग
  4. Independence Day
Written By

हर घर तिरंगा.. हर मन तिरंगा...

Independence Day
भारत माता की जय!
हर घर तिरंगा.. हर मन तिरंगा...
कितनी सुंदर पंक्तियां हैं, हैं ना!
आजकल हमारे शहर‌ में ये धुन रोज़ सुनाई दे रही है। 
स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरशोर से चल रही हैं।
हर घर पर‌ तिरंगा लहराएगा! हर किसी के मन में तिरंगे के प्रति अभिमान होगा! हमारे भारत देश के प्रति अभिमान होगा! देशभक्ति एक भावना है जो हर भारतीय के मन में जागृत है। एक ऐसी मशाल है, जो हर भारतवासी के मन में अखंड रूप से जल रही है! 
 
अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे, जो यह भी कहेंगे कि केवल 15 अगस्त के दिन ही भारतीयों के मन में देशभक्ति का सागर हिलोरें भरता है। बस उसी दिन सबको देश की याद आती है! और दिखावा तो ऐसा कि बस पूछिए मत! तिरंगे के साथ सेल्फी, सोशल मीडिया पर फोटो.. 15 अगस्त के दिन तो देशभक्ति की बाढ़ ही आ जाती है!
 
लेकिन बताइए भला, कि दिवाली के दिन यदि दीए जला दिए तो क्या साल के बाकी दिनों में दीए की रोशनी कम हो जाती है?
होली के दिन रंग-गुलाल बिखेर दिया तो क्या रोज़ की ज़िंदगी में रंग फीके पड़ जाते हैं?
नहीं ना? ठीक वैसे ही देशभक्ति एक भावना है, और यह भावना हम सभी भारतीयों की नस-नस में दौड़ती है। हमारा मन उस भावना से सराबोर है।
 
उसे किसी परिभाषा में या अर्थ में बांधना असंभव है।
बिल्कुल छोटी-छोटी बातों में और देश की मिट्टी के कण-कण में और हर मन में वह भावना समाई हुई है और उस भावना को सिद्ध करने की कतई आवश्यकता नहीं है।
 
मैं तो कहती हूं, कंप्यूटर पर काम करते हुए भी यदि किसी के दिमाग में यह ख़याल आए कि काश आज का मैच भारत जीत जाए, तो वह देशभक्त है। 
नौकरी के लिए परदेस में रहते हुए यदि कोई अपने भारतीय साथियों की ओर मदद का हाथ बढ़ाए, और मुसीबत में उनके काम आए तो वह देशभक्त है। 
 
विदेश में रहकर भी यदि कोई बॉलीवुड की फिल्में देखने जाए तो वह देशभक्त है!
वार-त्योहार पर गर्व के साथ भारतीय परिधान पहनकर 
अपने संस्कारों को सहेजने वाले भी देशभक्त हैं।
 
स्वाद ले-लेकर भारतीय व्यंजन बनाने वाले, खाने और खिलाने वाले भी देशभक्त हैं। 
हिन्दी व प्रांतीय साहित्य पढ़ने वाले, लिखने वाले और उसे सहेजने वाले भी देशभक्त हैं।
भारतीय चित्रकला, संगीत, गायन-वादन, नृत्य व अन्य कलाओं का आदर करने वाला, उसे सीखने व सिखाने वाला हर कलाकार देशभक्त है।
रसोईघर में काम करते हुए कान में हैडफोन लगाकर भारतीय संगीत सुनने वाला भी देशभक्त है।
 
तिरंगा देखकर यदि किसी के रौंगटे खड़े हो जाएं और आंखें छलक पड़े तो वह भी देशभक्त है।
जनगणमन गाते हुए यदि किसी का मन गर्व से भर जाए तो वह भी देशभक्त है।
बल्कि मैं तो यह कहूंगी कि सर्दी की रातों में अपनी गर्म रजाई में यदि किसी का मन यह सोचकर बेचैन है कि वह कैसे खड़ा होगा सरहद पर इतनी ठंड में! तो ऐसा सोचने वाला भी देशभक्त है।
 
क्योंकि हमारा देश केवल एक भूखंड नहीं है वह तो संस्कार, संस्कृति, भाषा, कला, गीत-संगीत का एक जीता-जागता उदाहरण है! 
भारत के पहनावे को, व्यंजनों को, कला, संस्कृति, साहित्य को, नाते-रिश्तों को सहेजने वाला और उन्हें जी-भरकर चाहने वाला हर भारतीय देशभक्त है।
 
तो किसी भी तरह का संशय, संभ्रम या शंका मन में ना रखें, दिल से आजादी का ज़श्न मनाएं, तिरंगे के साथ सेल्फी लें, सोशल मीडिया पर अपलोड भी करें, जोश में देशभक्ति के गीत गाएं...
और हां, कल‌ दिन में एक बार पूरे जोश-ओ-ख़रोश के साथ जोर से नारा लगाएं...
भारत माता की जय!
जय हिंद! 
जय भारत! 
- ऋचा दीपक कर्पे
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

पंजीरी भोग क्या है, क्यों है भगवान श्रीकृष्ण को अतिप्रिय

पंजीरी भोग क्या है, क्यों है भगवान श्रीकृष्ण को अतिप्रियLord Krishnas favorite bhog: 'पंजीरी भोग' भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा में एक अति पवित्र और पौष्टिक प्रसाद है, जो विशेष रूप से 'श्रीकृष्ण जन्माष्टमी', 'एकादशी', 'सत्यनारायण कथा' और अन्य पूजा-अनुष्ठानों में भगवान को अर्पित किया जाता है।

स्वतंत्रता दिवस का इतिहास, महत्व और आज की पीढ़ी की भूमिका

स्वतंत्रता दिवस का इतिहास, महत्व और आज की पीढ़ी की भूमिकाIndependence Day 2025: 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश शासन से 200 वर्षों की गुलामी के बाद आज़ादी पाई। और यह दिन इतिहास में उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का प्रतीक है जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राण न्योछावर किए। इस वर्ष हम 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं और हमें यह जानना जरूरी है कि वर्तमान में भारत माता की रक्षा के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है।

भारत के साथ ये 5 देश भी 15 अगस्त को मनाते हैं आजादी का जश्न, जानिए नाम

भारत के साथ ये 5 देश भी 15 अगस्त को मनाते हैं आजादी का जश्न, जानिए नामcountries who celebrate independence day on 15 august: 15 अगस्त का दिन हर भारतीय के लिए गर्व और उल्लास का दिन होता है। यह वह दिन है जब हमारा देश ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में और भी ऐसे देश हैं जो ठीक इसी तारीख को अपना स्वतंत्रता दिवस या राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं? यह एक अद्भुत संयोग है जो इन देशों को भारत के साथ एक खास बंधन में बांधता है।

स्वतंत्रता दिवस पर बनाएं ये 5 बेहतरीन तिरंगे व्यंजन

स्वतंत्रता दिवस पर बनाएं ये 5 बेहतरीन तिरंगे व्यंजनIndian patriotic food: स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति का जज्बा खाने की थाली में भी नजर आना चाहिए! तिरंगे के रंगों केसरिया, सफेद और हरा से सजे व्यंजन इस दिन को और भी खास बना देते हैं। यहां 5 बेहतरीन व्यंजन विधियां दी गई हैं,

जन्माष्टमी पर अपनाएं श्री कृष्ण नीति के ये 5 गुण, सफलता चूमेगी आपके कदम

जन्माष्टमी पर अपनाएं श्री कृष्ण नीति के ये 5 गुण, सफलता चूमेगी आपके कदमLord Krishna Success Tips: जन्माष्टमी का पर्व सिर्फ भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन में सही मार्गदर्शन पाने का भी अवसर है। श्रीकृष्ण केवल एक दिव्य अवतार नहीं, बल्कि एक आदर्श मित्र, कुशल राजनीतिज्ञ, श्रेष्ठ मार्गदर्शक और जीवन प्रबंधन के महान शिक्षक भी थे। उनकी वाणी, कर्म और नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी।

और भी वीडियो देखें

हर घर तिरंगा.. हर मन तिरंगा...

हर घर तिरंगा.. हर मन तिरंगा...भारत माता की जय! हर घर तिरंगा.. हर मन तिरंगा... कितनी सुंदर पंक्तियां हैं, हैं ना! आजकल हमारे शहर‌ में ये धुन रोज़ सुनाई दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरशोर से चल रही हैं। हर घर पर‌ तिरंगा लहराएगा! हर किसी के मन में तिरंगे के प्रति अभिमान होगा! हमारे भारत देश के प्रति अभिमान होगा! देशभक्ति एक भावना है जो हर भारतीय के मन में जागृत है। एक ऐसी मशाल है, जो हर भारतवासी के मन में अखंड रूप से जल रही है!

पहाड़ों पर क्यों ज्यादा होती हैं बादल फटने घटनाएं, जानिए क्या होता है बादल फटना

पहाड़ों पर क्यों ज्यादा होती हैं बादल फटने घटनाएं, जानिए क्या होता है बादल फटनाwhy do cloudburst on mountain happen: उत्तराखंड के धराली के बाद जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ के चशोती में बादल फटने की घटना सामने आई है। बादल फटने की अधिकांश घटनाएं पहाड़ी इलाकों में ज्यादा होती हैं जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, लेह-लद्दाख आदि। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पहाड़ों में ही बादल फटने की घटना क्यों होती है? बादल फटते कैसे हैं? आइए इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से जानते हैं।

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं: लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर, 15 अगस्त पर भेजें ये खास मैसेज

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं: लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर, 15 अगस्त पर भेजें ये खास मैसेजHappy independence day 2025 wishes in hindi: 15 अगस्त 2025 को हमारा देश और समस्त भारतवासी अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। यह दिन सिर्फ तिरंगा फहराने का नहीं, बल्कि देशभक्ति की भावना को हर देशभक्त तक पहुंचाने का भी है। अगर आप भी अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर देशभक्ति का जज्बा जगाना चाहते हैं, तो यहां आपके लिए हैं स्वतंत्रता दिवस के लिए खास शायरी और विशेज जिन्हें आप व्हाट्सऐप, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं।

स्वतंत्रता दिवस: गौरव, बलिदान, हमारी जिम्मेदारी और स्वर्णिम भविष्य की ओर भारत

स्वतंत्रता दिवस: गौरव, बलिदान, हमारी जिम्मेदारी और स्वर्णिम भविष्य की ओर भारतस्वतंत्रता का यह पर्व उन शहीदों के बलिदान की याद दिलाता है, जिनके खून से यह भूमि सिंची गई है। जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर हुई गोलीबारी, भगत सिंह की फांसी का दृश्य और 1942 के 'भारत छोड़ो आंदोलन' के दौरान लाखों लोगों का जेल जाना- यह सब हमें स्वतंत्रता की कीमत का एहसास कराते हैं...

श्रीकृष्ण का प्रिय और जन्माष्टमी विशेष माखन-मिश्री का भोग कैसे बनाएं, नोट करें रेसिपी

श्रीकृष्ण का प्रिय और जन्माष्टमी विशेष माखन-मिश्री का भोग कैसे बनाएं, नोट करें रेसिपीJanmashtami 2025 bhog: जन्माष्टमी पर भगवान श्रीकृष्ण के प्रिय माखन-मिश्री का भोग कैसे बनाएं? जानें इसकी आसान रेसिपी, बनाने की विधि और महत्व। यह लेख आपको जन्माष्टमी 2025 के लिए स्वादिष्ट और पारंपरिक भोग बनाने में मदद करेगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

जन्माष्टमी

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com