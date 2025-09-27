World Tourism Day 2025: आज विश्व पर्यटन दिवस, जानें इतिहास, महत्व और 2025 की थीम

27 September World Tourism Day: हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का खास उद्देश्य पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) द्वारा शुरू किया गया था और यह दिखाता है कि कैसे पर्यटन दुनिया भर के समुदायों और सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals- SDGs) में योगदान कर सकता है। इस पर हर साल एक विशेष थीम होती है जो वैश्विक चुनौतियों और पर्यटन की भूमिका पर प्रकाश डालती है।

इतिहास: विश्व पर्यटन दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) द्वारा 1980 में की गई थी। इस दिन को मनाने के लिए 27 सितंबर का दिन इसलिए चुना गया, क्योंकि 1970 में इसी दिन UNWTO के संविधान को अपनाया गया था। यह संगठन पर्यटन को बढ़ावा देने और उसे एक वैश्विक मंच पर लाने के लिए काम करता है।

यह दिवस टिकाऊ पर्यटन (Sustainable Tourism) को प्रोत्साहित करने पर भी जोर देता है, ताकि पर्यावरण और स्थानीय समुदायों को नुकसान पहुंचाए बिना पर्यटन का विकास किया जा सके।

विश्व पर्यटन दिवस 2025 की थीम: वर्ष 2025 के लिए विश्व पर्यटन दिवस की थीम 'स्थायी और जिम्मेदार पर्यटन' (Sustainable and Responsible Tourism) तय की गई है। यह थीम इस बात पर जोर देती है कि पर्यटन को कैसे अधिक पर्यावरण-अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी और आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाया जा सकता है।





यह थीम पर्यटकों और पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों को अपने कार्यों के प्रति अधिक जिम्मेदार होने के लिए प्रोत्साहित करती है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी दुनिया की सुंदरता और प्राकृतिक संपदा को संरक्षित किया जा सके।