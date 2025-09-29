सोमवार, 29 सितम्बर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Modified: सोमवार, 29 सितम्बर 2025 (18:01 IST)

आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं?

How can you become a millionaire: एक जमाना था जब लोग लखपति बनने का सोचते थे लेकिन आज के युग में हर कोई करोड़पति बनना चाहता है और अब तो कई लोग अरबपति बनना चाह रहे हैं। यदि आप भी करोड़पति बनना चाहते हैं तो जान लें कि करोड़पति बनना एक ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए कड़ी मेहनत, सही योजना और धैर्य की जरूरत होती है। यहां कुछ तरीके दिए गए हैं जो इस दिशा में आपकी मदद कर सकते हैं:-
 
1. कमाई बढ़ाए: अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ पैसे बचाने के बजाय अपनी कमाई पर ध्यान देना होगा। बचत करके आप करोड़पति नहीं बन सकते हैं लेकिन कंजूस जरूर बन जाएंगे।
 
2. अपना स्किल बढ़ाएं: अपने काम में महारत हासिल करें और नए-नए हुनर सीखें ताकि आप नौकरी में प्रमोशन पा सकें या ज्यादा सैलरी वाली नौकरी ढूंढ सकें। यह भी कि यदि आप कारोबारी हैं तो नए नए काम कर सकते हैं या अपने काम को विस्तार दे सकते हैं।
 
3. साइड इनकम शुरू करें: अपनी रेगुलर जॉब के साथ-साथ फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन काम या कोई छोटा बिज़नेस शुरू करें। यह आपकी कमाई को काफी बढ़ा सकता है। यदि आप इसमें अपने 2 घंटे भी देंगे तो एक वर्ष में अच्‍छा रिजल्ट मिलने लगेगे।
 
4. निवेश करें: यदि आपके पास बचत का पैसा है तो अपनी उसे अलग-अलग जगह पर लगाएं, ताकि आपका पैसा खुद-ब-खुद बढ़ सके। अपनी कमाई को दोगुना करने के बारे में सोचें। सही जगह पर निवेश करके आप अपने पैसे को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं।
 
SIP (सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान): यह तरीका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आप हर महीने थोड़ी-थोड़ी रकम म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। SIP से आप छोटे-छोटे निवेश करके भी लंबे समय में बड़ा फंड बना सकते हैं।
 
स्टॉक मार्केट: अगर आपको इसकी समझ है, तो अच्छे और स्टेबल स्टॉक्स में निवेश करें। लेकिन, इसमें जोखिम होता है, इसलिए पूरी जानकारी के बाद ही निवेश करें।
 
रियल एस्टेट: ज़मीन या प्रॉपर्टी में निवेश भी एक अच्छा विकल्प है, लेकिन इसमें बड़ी रकम की ज़रूरत होती है।

गोल्ड सिल्वर: वर्तमान में सोना और चांदी भी अच्‍छा रिटर्न दे रहे हैं। आप चाहे तो इसमें भी निवेश कर सकते हैं।
 
कंपाउंडिंग की ताकत को समझें: अपने निवेश को लंबे समय तक बढ़ने का मौखा दें। जब आपका पैसा बढ़ता है और उस बढ़े हुए पैसे पर भी आपको और मुनाफ़ा मिलता है, तो इसे कंपाउंडिंग कहते हैं। यह आपके पैसे को तेज़ी से बढ़ाने में मदद करता है।
 
5. इन बातों का रखें ध्यान:-
  • फिजलखर्ची से बचें: अपनी फिजूलखर्ची को रोकें।
  • बजट बनाएं: अपनी कमाई और खर्चों का हिसाब रखें। पता करें कि आप कहां ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं और उसे कम करने की कोशिश करें।
  • बचत को प्राथमिकता दें: अपनी कमाई का एक हिस्सा सीधे निवेश के लिए अलग रख दें, ताकि आप उसे ख़र्च न कर पाएं।
  • कर्ज से बचें: ज्यादा ब्याज वाले कर्ज, जैसे क्रेडिट कार्ड लोन से दूर रहें।
  • धैर्य रखें और समय दें: करोड़पति बनने में समय लगता है।
  • जल्दी शुरुआत करें: जितनी जल्दी आप बचत और निवेश शुरू करेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे।
  • योजना बनाएं: अगर आप एक स्मार्ट योजना बनाते हैं, अपनी कमाई पर ध्यान देते हैं और लंबे समय तक निवेश करते हैं, तो करोड़पति बनना एक मुमकिन लक्ष्य है।
Navratri 2025: नवरात्रि में लगाएं इन 5 फलों का भोग, माता को अतिप्रिय है ये प्रसाद

Navratri 2025: नवरात्रि में लगाएं इन 5 फलों का भोग, माता को अतिप्रिय है ये प्रसादNavratri mein kaun sa fal chadhana chahie: नवरात्रि का त्योहार मां दुर्गा की आराधना का पर्व है। इन नौ दिनों में मां के नौ अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान भक्तजन उपवास रखते हैं और देवी मां को तरह-तरह के भोग चढ़ाते हैं। भोग में सात्विक भोजन और फल सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। मान्यता है कि कुछ विशेष फल मां को अतिप्रिय हैं और उन्हें भोग लगाने से देवी प्रसन्न होती हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 फलों के बारे में जिनका भोग आप इस नवरात्रि मां को लगा सकते हैं।

Benefits of sugar free diet: 15 दिनों तक चीनी न खाने से शरीर पर पड़ता है यह असर, जानिए चौंकाने वाले फायदे

Benefits of sugar free diet: 15 दिनों तक चीनी न खाने से शरीर पर पड़ता है यह असर, जानिए चौंकाने वाले फायदेWhat happens when you leave sugar: क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपनी डाइट से चीनी को 15 दिनों के लिए पूरी तरह से हटा दें तो आपके शरीर पर क्या असर होगा? यह एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसके परिणाम आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी हो सकते हैं। आज के समय में, जब हमारी डाइट में प्रोसेस्ड फूड्स और मीठे पेय पदार्थों की भरमार है, चीनी का अत्यधिक सेवन कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन रहा है। आइए जानते हैं कि सिर्फ 15 दिनों के लिए चीनी छोड़ने से आपके शरीर को क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।

जानिए नवरात्रि व्रत में खाया जाने वाला राजगिरा आटा क्यों है सबसे खास? जानिए इसके 7 प्रमुख लाभ

जानिए नवरात्रि व्रत में खाया जाने वाला राजगिरा आटा क्यों है सबसे खास? जानिए इसके 7 प्रमुख लाभrajgira atta benefits: भारतीय संस्कृति में व्रत और उपवास का विशेष महत्व है। इन दिनों में हम अनाज का सेवन नहीं करते और शुद्ध एवं सात्विक आहार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ऐसे में, राजगिरा (Amaranth) का आटा व्रत के दिनों का सबसे लोकप्रिय और पौष्टिक विकल्प बन गया है। इसे 'अमरनाथ' या 'रामदाना' भी कहते हैं। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी वरदान है। आइए, जानते हैं व्रत में राजगिरा आटा खाने के सात प्रमुख लाभ।

Navratri 2025: नवरात्रि व्रत में क्यों खाते हैं सेंधा नमक? जानिए इसके पीछे के वैज्ञानिक और धार्मिक कारण

Navratri 2025: नवरात्रि व्रत में क्यों खाते हैं सेंधा नमक? जानिए इसके पीछे के वैज्ञानिक और धार्मिक कारणSendha Namak benefits: जब भी व्रत या उपवास की बात आती है, तो हमारे मन में एक सवाल ज़रूर आता है कि इस दौरान सामान्य नमक की जगह केवल सेंधा नमक (Rock Salt) का ही उपयोग क्यों किया जाता है। क्या यह सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधी कारण भी छिपे हैं? आइए इस लेख में इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से जानते हैं और समझते हैं कि यह नमक व्रत के दिनों में क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है।

Lactose Intolerance: दूध पीने के बाद क्या आपको भी होती है दिक्कत? लैक्टोज इनटॉलरेंस के हो सकते हैं लक्षण, जानिए कारण और उपचार

Lactose Intolerance: दूध पीने के बाद क्या आपको भी होती है दिक्कत? लैक्टोज इनटॉलरेंस के हो सकते हैं लक्षण, जानिए कारण और उपचारWhat Is Lactose Intolerance: क्या दूध पीने के बाद आपको पेट में ऐंठन, गैस या सूजन महसूस होती है? यदि हां, तो हो सकता है कि आप लैक्टोज इनटॉलरेंस से पीड़ित हों। यह एक ऐसी आम पाचन समस्या है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर दूध और दूध से बने उत्पादों में पाए जाने वाले लैक्टोज नामक शुगर को ठीक से पचा नहीं पाता। आइए इस स्थिति को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि इसका इलाज और प्रबंधन कैसे किया जा सकता है।

और भी वीडियो देखें

इस तस्वीर से क्यों सतर्क होनी चाहिए मोदी सरकार को, ट्रंप-शरीफ-मुनीर की तिकड़ी की मुलाकात के पीछे की कहानी क्या है

इस तस्वीर से क्यों सतर्क होनी चाहिए मोदी सरकार को, ट्रंप-शरीफ-मुनीर की तिकड़ी की मुलाकात के पीछे की कहानी क्या हैSignificance of Sharif Munirs meeting with Trump: तस्वीरें अक्सर क्षणिक लगती हैं, लेकिन इतिहास में कई बार इन्होंने नए अध्याय लिखे हैं। 1972 की निक्सन-झोउ एनलाइ मुलाक़ात ने दुनिया की कूटनीति बदल दी थी। वॉशिंगटन की ओवल ऑफिस से निकली एक तस्वीर ने भारत के कूटनीतिक गलियारों में गंभीर चिंता पैदा कर दी है।

Bhagat Singh: इंकलाब जिंदाबाद के अमर संदेशवाहक: भगत सिंह पर सर्वश्रेष्ठ निबंध

Bhagat Singh: इंकलाब जिंदाबाद के अमर संदेशवाहक: भगत सिंह पर सर्वश्रेष्ठ निबंधBhagat Singh Essay: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अनेक महान क्रांतिकारी हुए, लेकिन उनमें से एक नाम जो हमेशा युवाओं के दिलों में गूंजता रहेगा, वह है 'शहीद-ए-आजम भगत सिंह'। उनका नारा 'इंकलाब जिंदाबाद' आज भी हर स्वतंत्रता प्रेमी के दिल में एक जोश और उमंग भर देता है। भगत सिंह देश के लिए एक नई आवाज़ और निडर संघर्ष की मिसाल थे।

28 सितंबर जयंती विशेष: शहीद-ए-आजम भगत सिंह: वो आवाज जो आज भी जिंदा है Bhagat Singh Jayanti

28 सितंबर जयंती विशेष: शहीद-ए-आजम भगत सिंह: वो आवाज जो आज भी जिंदा है Bhagat Singh Jayanti28 September Bhagat Singh Jayanti: हर साल 28 सितंबर का दिन सिर्फ़ एक तारीख नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास का वह पन्ना है जो हमें एक ऐसे नौजवान की याद दिलाता है जिसने आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी। यह शहीद-ए-आजम भगत सिंह की जयंती है।

World Tourism Day 2025: आज विश्व पर्यटन दिवस, जानें इतिहास, महत्व और 2025 की थीम

World Tourism Day 2025: आज विश्व पर्यटन दिवस, जानें इतिहास, महत्व और 2025 की थीम2025 World Tourism Day: विश्व पर्यटन दिवस मनाने का उद्देश्य पर्यटन सेक्टर की भूमिका को विश्वस्तर पर उजागर करना तथा पर्यटन के जरिये सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक मूल्यों को बढ़ावा देना है। विश्व पर्यटन दिवस कब और कैसे मनाया जाता है, जानें इसका इतिहास, महत्व और 2025 की थीम के बारे में खास जानकारी।

Leh Ladakh Protest: लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने और छठी अनुसूची में शामिल होने के बाद क्या होगा बदलाव

Leh Ladakh Protest: लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने और छठी अनुसूची में शामिल होने के बाद क्या होगा बदलावWhat will change Statehood in Ladakh: भारत के उत्तरी छोर पर स्थित लद्दाख , अपनी अनोखी भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामरिक स्थिति के कारण देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद, इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला, जिससे सीधे दिल्ली का प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित हुआ। हालांकि, इस बदलाव ने स्थानीय आबादी के बीच अपनी पहचान, संस्कृति और पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं, जिसके चलते वे छठी अनुसूची में शामिल होने या पूर्ण राज्य का दर्जा पाने के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं।
