Moto G72 की धमाकेदार इंट्री, सस्ते दामों में आकर्षक फीचर्स

स्मार्टफोन को Polar Blue और Meteorite Grey रंगों में लॉन्च किया गया है। कीमत की बात की जाए तो इसके GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले स्मार्टफोन की कीमत 18,999 है। स्मार्टफोन 6 वैरिएंट में मिलेगा। Moto G72 में ट्रिपल बैक कैमरा सेटअप है।

इसमें 108MP का बैक कैमरा है। 16MP का फ्रंट कैमरा है। Moto G72 Android 12 out of the box पर रन करता है।Edited by Sudhir Sharma