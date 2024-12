क्या आपका बच्चा भी पॉपकॉर्न के लिए करता है जिद, जानिए 5 साल से छोटे बच्चे के लिए क्यों खरतनाक हैं पॉपकॉर्न

Mistakes to Avoid While Heating Your Home in Winters : इन दिनों पूरे भारत में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में सर्दी से बचने के लिए घरों में हीटर का इस्तेमाल आम है। लेकिन हीटर का सही इस्तेमाल कैसे करें, इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। आइये इस आलेख में जानें हीटर का इस्तेमाल करते समय आमतौर पर की जाने वाली गलतियां और सुरक्षित उपयोग के तरीक़े।