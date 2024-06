शिशुओं के बेहतर मोटर स्किल के लिए उन्हें दें ये 7 तरह के फिंगर फूड्स ये फिंगर फूड्स आपके बेबी की फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए हैं शानदार विकल्प

Best Finger Foods For Babies: आज के समय में अधिकतर पेरेंट्स छोटे बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाना पसंद करते हैं। लेकिन बच्चों को खुद के हाथों से खाना खाने देना न सिर्फ उनकी सेहत बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। इसलिए आप उन्हें कुछ फिंगर फूड्स खाने के लिए दे सकते हैं।



बच्चों के लिए कौन से फिंगर फूड अच्छे हैं? What Are The Best Finger Foods For Babies in Hindi?



दही या दाल में डूबी हुए रोटी के टुकड़े

रोटी में कार्बोहाइड्रेट और फाइबर होता है, जबकि दही और दाल में प्रोटीन, कैल्शियम और प्रोबायोटिक्स होते हैं। यह मिश्रण शिशुओं के स्वस्थ पाचन, हड्डियों के विकास और संतुलित आहार को बढ़ावा देते हैं।





भाप से पके आलू के टुकड़े

आलू कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं, जो शिशुओं के शरीर को एनर्जी देते हैं। इनमें विटामिन सी, बी6 और पोटेशियम भी होता है और भाप में पकाने से वे नरम और खाने में आसान हो जाते हैं, जिससे उनका पेट आराम से भर सकता है।

इन फिंगर फ़ूड को देने से शिशुओं में चबाने की आदत और खुद से खाना खाने की आदत बढ़ती है, और उनके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है।



स्टीम्ड गाजर स्टिक

स्टीम्ड गाजर स्टिक बच्चों के लिए चबाने और निगलने में आसान होती है, जिसका सेवन आंखों की रोशनी बढ़ाने और स्किन को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। स्टीम्ड गाजर बीटा-कैरोटीन और फाइबर से भरपूर होती है, जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद है।





एवोकाडो स्पीयर्स

एवोकाडो में विटामिन ई, सी और बी-6 से भी भरपूर होते हैं, जो बच्चों के समग्र विकास मदद करते हैं। साथ ही एवोकाडो में मौजूद हेल्दी फैट बच्चों के दिमाग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।





स्टीम्ड सेब

भाप से पकाने के कारण सेब नरम हो जाते हैं, जिसके कारण शिशु आसानी से इन्हें चबा सकते हैं। सेब विटामिन ए और सी से भरपूर होते हैं, जो इम्यूनिटी बूस्ट करने और स्किन को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी हैं।





केले के आधे टुकड़े

केले पोटेशियम, विटामिन बी6 और विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत हैं। शिशुओं के लिए इन्हें पकड़ना और चबाना आसान होता है, जिससे उनका पाचन स्वास्थ्य बेहतर रहता है।



