क्या सर्दियों में बेबी को खिला सकते हैं दही, एक्सपर्ट से जानें

Can we give curd to baby during winter : सर्दियों में मौसम बदलने के साथ ही बच्चों की सेहत का ख्याल रखना और भी ज़रूरी हो जाता है। इस मौसम में बच्चों को अक्सर सर्दी-जुकाम और अन्य संक्रमण हो जाते हैं। ऐसे में बच्चों के आहार में दही को शामिल करना बेहद फायदेमंद हो सकता है। दही में मौजूद पोषक तत्व बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और उन्हें कई बीमारियों से बचाते हैं। आइये इस आलेख में जानते हैं क्या है सर्दियों में बच्चों को दही खिलाने का सही तरीका और फायदे।