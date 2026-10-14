महाराष्‍ट्र के किसानों को बड़ा तोहफा, दिवाली से पहले खाते में आएंगे 5-5 हजार रुपये

महाराष्ट्र सरकार ने सूखे से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत देते हुए उनके बैंक खातों में 5,000-5,000 रुपये की अग्रिम सहायता राशि देने का बड़ा ऐलान किया है। यह राशि दिवाली के त्योहार से पहले सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में, राज्य के 40 और तालुकों में सूखा घोषित करने का निर्णय लिया गया। इस नए निर्णय के कारण महाराष्ट्र में सूखाग्रस्त तालुकों की कुल संख्या अब 305 हो गई है।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र की सूखा स्थिति को देखते हुए शुरुआत में 265 तालुकों में सूखा घोषित किया गया था। इसके बाद कुछ हिस्सों से शिकायतें प्राप्त हुईं। अब, ट्रिगर 1 और ट्रिगर 2 की समीक्षा के बाद, कुल 305 तालुकों में सूखा घोषित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान एक बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि दिवाली के पावन पर्व से पहले सभी पात्र किसानों के बैंक खातों में 5,000 रुपये की अग्रिम सहायता सीधे जमा की जाएगी। इस आर्थिक मदद से त्योहारी सीजन के दौरान किसानों को कुछ राहत मिलेगी और वे अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पिछले 25 वर्षों के अनुभव के अनुसार, पहले नवंबर के अंत में सूखा घोषित किया जाता था और दिसंबर में किसानों को सहायता दी जाती थी। हालांकि, इस बार सितंबर में ही सूखा घोषित कर दिया गया है।