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Written By नृपेंद्र गुप्ता नृपेंद्र गुप्ता
Last Modified: मुंबई , Wednesday, 14 October 2026 (13:51 IST)

आ रहा है देश का अब तक का सबसे बड़ा IPO! रिलायंस जियो पर निवेशकों की नजर, जानिए क्या है GMP?

JIO IPO
Written By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Wed, 14 Oct 2026 (13:59 IST)
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रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO को लेकर निवेशकों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। देश के सबसे बड़े IPO के लॉन्च होने से पहले ही उसका का ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी GMP करीब 218 से 219 रुपये प्रति शेयर तक पहुंच गया है। कंपनी ने अभी प्राइस बैंड का ऐलान नहीं किया है। लेकिन माना जा रहा है कि यह आईपीओ निवेशकों को बेहतर लिस्टिंग गेन दे सकता है।
 

सबसे बड़ा IPO

कंपनी इस आईपीओ के माध्यम से करीब 30,200 करोड़ रुपये जुटा सकती है। अगर ऐसा होता है, तो यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा IPO होगा। फिलहाल निवेशकों की नजर इसके प्राइस बेंड पर लगी हुई है। इससे पहले 2024 में Hyundai Motor India का करीब 2.9 अरब डॉलर का IPO देश का सबसे बड़ा पब्लिक इश्यू था।
 

ग्रे मार्केट में क्या है जियो का GMP?

ऐसा माना जा रहा है कि जियो IPO के लिए 1,065 रुपये से 1,119 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया सकता है। ऐसे में अगर ऊपरी प्राइस बैंड 1,119 रुपये और मौजूदा GMP 170 से 180 रुपये बना रहता है, तो शेयर की अनऑफिशियल लिस्टिंग कीमत 1,289 से 1,299 रुपये के आसपास बैठती है।
 

IPO में नए शेयर जारी करेगी कंपनी

जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO में करीब 27 करोड़ नए इक्विटी शेयर जारी किए जाने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि मौजूदा शेयरधारकों की ओर से IPO के तहत शेयर बेचने का प्रस्ताव नहीं है। ड्राफ्ट फाइलिंग के मुताबिक, रिलायंस इंडस्ट्रीज की जियो प्लेटफॉर्म्स में 66.43 फीसदी हिस्सेदारी है। वहीं, मेटा की Jaadhu Holdings के पास 9.98 फीसदी और गूगल इंटरनेशनल के पास 7.73 फीसदी हिस्सेदारी है।
 

IPO से जुटाए पैसे का क्या करेगी जियो?

ड्राफ्ट दस्तावेजों के मुताबिक, IPO से मिलने वाली शुद्ध रकम में से 27,500 करोड़ रुपये तक का इस्तेमाल कर्ज चुकाने या पहले से लिए गए कर्ज का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। यह कर्ज मुख्य रूप से रिलायंस जियो इन्फोकॉम से जुड़ा है। बाकी रकम का इस्तेमाल सामान्य कॉरपोरेट जरूरतों के लिए किया जाएगा। इस प्रस्ताव के तहत IPO से जुटाई गई रकम का बड़ा हिस्सा कर्ज घटाने में लगाया जा सकता है। इससे निवेशकों के लिए कंपनी की वित्तीय स्थिति और कर्ज प्रबंधन भी अहम पहलू होंगे।
 

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

शेयर बाजार विशेषज्ञ मनीष उपाध्याय ने कहा कि जियो भारत का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर है। जियो प्लेटफॉर्म्स लगातार मजबूत वित्तीय नतीजे दे रहा है। इस आईपीओ का एक बड़ा हिस्सा सब्सिडियरी कंपनियों के कर्ज को चुकाने और व्यावसायिक विस्तार में इस्तेमाल किया जाना है, जिससे कंपनी की बैलेंस शीट और अधिक मजबूत होगी। तमाम जियोपॉलिटिकल दबावों के बाद भी इसकी लिस्टिंग सकारात्मक हो सकती है। अगर आप इसमें लांग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो यह फायदे का सौदा है। 
 
बाजार विशेषज्ञ योगेश बागोरा ने कहा कि JIo का आईपीओ साइज में काफी बड़ा है। उसका वैल्यूएशन काफी ज्यादा है। लिस्टिंग गेन के बजाए लांग टर्म के लिए इसमें निवेश करना ज्यादा बेहतर है। बाजार में भारी उठापटक चल रही है। इस स्थिति में लिस्टिंग के बाद भी इसके शेयर में पैसा लगाने में कोई नुकसान नहीं है। 
लेखक के बारे में
नृपेंद्र गुप्ता
नृपेंद्र गुप्ता पिछले 21 वर्षों से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं। प्रिंट एवं डिजिटल दोनों ही माध्यमों में कार्य का अनुभव। वर्तमान में वेबदुनिया की न्यूज टीम में सहायक संपादक के रूप में कार्यरत हैं।   अनुभव : नृपेंद्र गुप्ता 2 दशक से ज्यादा समय से प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया में कार्य.... और पढ़ें
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