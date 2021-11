ताजमहल बनाकर पत्नी को किया गिफ्ट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर

दरअसल मुगल शासक शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था। उन्ही के नक्शे कदम पर चलते हुए मध्य प्रदेश के चौकसे ने अपनी पत्नी को ताजमहल बनवाकर गिफ्ट कर दिया है। यह भव्य खूबसूरत भवन अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है।

चौकसे ने अपनी पत्नी मंजूषा को ताजमहल जैसा 4 बेडरूम वाला घर तोहफे में दिया है। 3 सालों में बनकर तैयार हुए इस घर में 4 बेडरूम है। इसमें 2 बेडरूम नीचे और 2 बेडरूम ऊपर हैं। इसमें एक बड़ा हॉल, किचन, लाइब्रेरी और मेडिटेशन रूम भी है।

बहरहाल चौकसे के ताजमहल पर जिसकी भी नजर पड़ी, इसकी सराहना किए बिना नहीं रह सका। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं।

MadhyaPradesh | resident Anand Prakash Chouksey builds a Taj Mahal-like 4 bedroom house, gifts it to his wife. pic.twitter.com/3ari2LQJry