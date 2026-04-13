जेएलयू इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ मीडिया का सफल समापन रचनात्मकता, एआई और मीडिया के भविष्य पर प्रभावशाली संवाद

भोपाल। जागरण लेकसिटी विश्वविद्यालय, भोपाल में आयोजित 9वां जेएलयू इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ मीडिया 10 अप्रैल 2026 को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। दो दिवसीय इस आयोजन में सार्थक संवाद, रचनात्मक अभिव्यक्ति और उद्योग-अकादमिक आदान-प्रदान का प्रभावशाली संगम देखने को मिला।



मीडिया एवं सामाजिक विज्ञान संकाय द्वारा आयोजित इस फेस्टिवल की थीम “द ह्यूमन सिग्नल: क्रिएटिविटी एंड डिसरप्शन इन द एज ऑफ एआई” रही, जिसके अंतर्गत प्रैक्टिशनर्स, विद्वानों और मीडिया पेशेवरों को एक साझा मंच प्रदान किया गया। यह आयोजन पत्रकारिता, विज्ञापन एवं जनसंपर्क, मीडिया, इवेंट्स एवं एक्सपीरियंस डिजाइन, कंटेंट क्रिएशन और ब्रांड कम्युनिकेशन जैसे क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण संवाद मंच साबित हुआ।



दो दिनों के दौरान फेस्टिवल में कुल 14 विशिष्ट वक्ताओं ने भाग लिया। वक्ताओं ने कीनोट संबोधन, फायरसाइड चैट, पैनल चर्चा, कार्यशालाएं, मास्टरक्लास और प्रदर्शनों के माध्यम से प्रतिभागियों को संबोधित किया। इन सत्रों में सूचना, व्यवहार परिवर्तन, प्रभाव और क्रियान्वयन से जुड़े बदलते परिप्रेक्ष्यों पर चर्चा की गई, साथ ही मीडिया, तकनीक और संस्कृति के साथ एआई के बढ़ते प्रभाव पर गहन विचार-विमर्श हुआ।



फेस्टिवल में शामिल प्रमुख वक्ताओं में संजय मजूमदार (मैनेजिंग एडिटर, कलेक्टिव न्यूज़रूम), दिनेश कृष्णन (द हिंदू), दीपक हरिचंदन (डेक्कन हेराल्ड), अनिंद्य बनर्जी (नेटवर्क18), गिरि प्रकाश (बिजनेस टुडे),अनुराग द्वारी (एनडीटीवी), अभिषेक गुल्यानी (ज़ेनो), शोनाली (लेनोवो) तथा सचिन शारदा, सायेशा अरोड़ा और सुषमा गायकवाड़ (विजक्राफ्ट) सहित कई प्रतिष्ठित नाम शामिल रहे। सभी वक्ताओं ने अपने अनुभव और विचारों के माध्यम से उद्योग के वर्तमान रुझानों, उभरती प्रथाओं और मीडिया परिदृश्य की चुनौतियों पर प्रकाश डाला।



फेस्टिवल में छात्र प्रतिभा और नवाचार को भी विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया। इसके अंतर्गत रील्स एवं पॉडकास्ट, ब्रांडस्फीयर और इकोवर्स जैसी प्रतियोगिताओं के साथ छात्र प्रदर्शनी आयोजित की गई। साथ ही, एक आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम ने आयोजन को और जीवंत बनाया, जिसने कक्षा से परे रचनात्मकता का उत्सव प्रस्तुत किया।



इस आयोजन में विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों के छात्रों, शिक्षाविदों और पेशेवरों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जागरणलेकसिटी विश्वविद्यालय के पत्रकारिता, विज्ञापन एवं जनसंपर्क, डिजाइन, इवेंट्स एवं एक्सपीरियंस, कंटेंट मैनेजमेंट, सामाजिक विज्ञान, मार्केटिंग और ब्रांड मैनेजमेंट के विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता उल्लेखनीय रही। इस मीडिया महोत्सव में देश भर के विभिन्न संस्थानों में मास्टर क्लास और प्रतियोगिता में रजिस्टर्ड किया था।



फेस्टिवल के समापन के साथ, यह आयोजन एक महत्वपूर्ण बौद्धिक और रचनात्मक मंच के रूप में अपनी भूमिका को पुनः स्थापित करता है। यह अकादमिक और उद्योग के बीच सेतु का कार्य करते हुए मीडिया की अगली पीढ़ी को एआई-प्रधान युग में संचार के भविष्य को समझने और उसे आकार देने के लिए प्रेरित करता है।