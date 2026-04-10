उज्जैन : 200 फुट गहरे बोरवेल में फंसे 3 वर्षीय भागीरथ को बचाने की जंग, 17 घंटों से रेस्क्यू जारी

बड़नगर थाना क्षेत्र के ग्राम झलारिया में गुरुवार रात से शुरू हुआ जिंदगी और मौत के बीच का संघर्ष अभी भी जारी है। 200 फीट गहरे खुले बोरवेल में गिरे 3 वर्षीय मासूम भागीरथ देवासी को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। रेस्क्यू ऑपरेशन को चलते हुए 17 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन बच्चा अभी भी करीब 70 फीट की गहराई पर फंसा हुआ है।

युद्ध स्तर पर बचाव कार्य

मौके पर SDERF और NDRF की टीमें अत्याधुनिक उपकरणों के साथ तैनात हैं। बच्चे तक पहुँचने के लिए समानांतर गड्ढा खोदा जा रहा है, जिसमें 5 पोकलेन मशीनें लगातार खुदाई कर रही हैं। प्रशासन का मुख्य लक्ष्य शाम होने से पहले बच्चे तक पहुँचना है, क्योंकि अंधेरा होने पर ऑपरेशन की जटिलता बढ़ सकती है।

चुनौती: जैसे-जैसे समय बीत रहा है, मासूम की सुरक्षा को लेकर चिंताएँ बढ़ती जा रही हैं। अगले कुछ घंटे रेस्क्यू टीम के लिए बेहद निर्णायक साबित होने वाले हैं।

विधायक ने लिया स्थिति का जायजा

उज्जैन के विधायक जितेन्द्र पंड्या भी घटनास्थल पर मौजूद हैं और पल-पल की जानकारी ले रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी टीमें पूरी ताकत और सावधानी के साथ जुटी हुई हैं। प्रशासन की प्राथमिकता बच्चे को सकुशल बाहर निकालना है। हम सभी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि भागीरथ सुरक्षित रहे।"

राजस्थान से पहुंचा परिवार, आंखों में है इंतजार

जानकारी के अनुसार, भागीरथ का परिवार मूलतः राजस्थान का रहने वाला है और भेड़ पालन के व्यवसाय के चलते कुछ समय पहले ही उज्जैन के झलारिया गांव के पास आकर रुका था। मासूम के बोरवेल में गिरने की सूचना मिलते ही राजस्थान से पूरा परिवार घटनास्थल पर पहुँच गया है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और वे टकटकी लगाए अपने लाल के बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। Edited by : Sudhir Sharma