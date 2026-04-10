महंगा हुआ क्रूड, शेयर बाजार में बहार, क्या है 10 शहरों में सोने चांदी के दाम?

Gold Silver Rates 10 April : अमेरिका-इजराइल और ईरान में सीजफायर के बीच लेबनान को लेकर तनाव बना हुआ है। ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद करने से क्रूड के दामों में तेजी आई तो हथियारों का मार कम होने से शेयर बाजार में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। जानिए क्या है MCX और बुलियन मार्केट में सोने चांदी का हाल?

10 अप्रैल को सुबह 9:42 बजे MCX पर सोना 731 रुपए की गिरावट के साथ 1,52,703 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। इस समय चांदी 1388 रुपए गिरकर 2,42,380 पर पहुंच गई। दोपहर 2.48 बजे सोना 1,246 रुपए गिरकर 1,52,188 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। इस समय चांदी 3,167 रुपए की गिरावट के साथ 2,40,601 रुपए किलो थी। कॉपर भी 6.50 रुपए बढ़कर 1,199.45 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया।

स्पॉट गोल्ड और स्पॉट सिल्वर में भी आज बढ़त दिखाई दी। यहां सोने की कीमत 4755.195 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं स्पॉट सिल्वर की कीमत 75.529 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में ब्रेट क्रूड 96.81 और WTI क्रूड 98.80 डॉलर प्रति बैरल पर था। दोनों में 1 फीसदी से भी कम की बढ़त रही। इंडियन बास्केट में कच्चे तेल के दाम 115.5 डॉलर प्रति बैरल थे।

कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में रहे। सेंसेक्स 919 अंकों की बढ़त के साथ 77,550 पर बंद हुआ वहीं निफ्टी 276 अंक बढ़कर 24,051 पर पहुंच गया।

बुलियन मार्केट में आपके शहर में क्या है सोने के दाम?

शहर सोने के दाम मुंबई 1,52,396 रुपए प्रति 10 ग्राम चेन्नई 1,52,677 रुपए प्रति 10 ग्राम दिल्ली 1,52,587 रुपए प्रति 10 ग्राम कोलकाता 1,52,175 रुपए प्रति 10 ग्राम भोपाल 1,52,796 रुपए प्रति 10 ग्राम अहमदाबाद 1,52,433 रुपए प्रति 10 ग्राम जयपुर 1,52,425 रुपए प्रति 10 ग्राम बेंगलुरु 1,52,558 रुपए प्रति 10 ग्राम तिरुवनंतपुरम 1,52,191 रुपए प्रति 10 ग्राम पटना 1,52,615 रुपए प्रति 10 ग्राम

आपके शहर में क्या है चांदी के दाम?

शहर चांदी के दाम मुंबई 2,41,847 रुपए प्रति किलो चेन्नई 2,41,957 रुपए प्रति किलो दिल्ली 2,41,933 रुपए प्रति किलो अहमदाबाद 2,41,715 रुपए प्रति किलो भोपाल 2,42,201 रुपए प्रति किलो कोलकाता 2,41,958 रुपए प्रति किलो जयपुर 2,41,855 रुपए प्रति किलो बेंगलुरु 2,42,011 रुपए प्रति किलो तिरुवनंतपुरम 2,41,929 रुपए प्रति किलो पटना 2,42,083 रुपए प्रति किलो

अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। जीएसटी और अन्य कारणों से सोने चांदी के दाम यहां दिए गए दाम से अलग भी हो सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।

edited by : Nrapendra Gupta