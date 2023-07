MP: झाबुआ SDM पर गिरी गाज, आदिवासी लड़कियों के यौन उत्पीड़न के आरोप में किया निलंबित

काठमांडू। 6 dead in chopper crash near Mount Everest in Nepal : पूर्वी नेपाल में माउंट एवरेस्ट के समीप एक निजी वाणिज्यिक हेलीकॉप्टर के मंगलवार को दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार मेक्सिको के एक परिवार के 5 सदस्यों समेत 6 लोगों की मौत हो गई।