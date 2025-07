भारत में काम के घंटे पर नए सिरे से तेज होती बहस

Widow woman accused her brother in law of rape: उत्तरप्रदेश के पीलीभीत जिले में एक विधवा महिला (Widow woman) ने अपने देवर पर बलात्कार और ससुराल के लोगों पर जबरन गर्भपात कराने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों में मंगलवार को बताया कि इस सिलसिले में बीसलपुर थाने में दर्ज कराई गई एक शिकायत में महिला ने आरोप लगाया है कि डेढ़ साल पहले उसके पति की मौत के बाद उसके देवर ने शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया। महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि गर्भवती होने पर ससुराल के लोगों ने उसका जबरन गर्भपात करा दिया।