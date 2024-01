इंदौर के जवाहर मार्ग और एमजी रोड हुए वनवे, ट्रैफिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम

Special saree with picture of Lord Ram will be sent to Ayodhya : देश में 'कपड़े का हब' (hub of clothes) कहे जाने वाले गुजरात के सूरत शहर में तैयार की गई एक विशेष साड़ी को 22 जनवरी (22 January) को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के लिए भेजा जाएगा। सूरत में कपड़ा उद्योग से जुड़े कारोबारी ललित शर्मा ने कहा कि इस साड़ी पर भगवान राम (Lord Ram) और अयोध्या मंदिर की तस्वीरें उकेरी गई हैं और इसे भगवान राम की पत्नी सीता (Sita) के लिए तैयार किया गया है और इसे रविवार को यहां एक मंदिर में अर्पित किया गया।