सौरभ शर्मा केस में ED की एंट्री, RTO के पूर्व अधिकारी पर चलेगा Money Laundering का मामला

Centre scraps no detention policy for students from classes 5, 8 : शिक्षा मंत्रालय ने नो डिटेंशन पॉलिसी (No Detention Policy) को खत्म कर दिया है। अब 5वीं और 8वीं फेल होने वाले बच्चे प्रमोट नहीं होंगे। छात्रों को स्कूलों से भी नहीं निकाला जा सकेगा।