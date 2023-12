MP : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का पहला आदेश, धर्मिक स्थलों से तेज लाउडस्पीकर नहीं बज सकेंगे

Lok Sabha Security Breach : What We Know So Far : संसद की सुरक्षा में बुधवार को बड़ी चूक का मामला सामने आया है। संसद की कार्यवाही के दौरान दो अज्ञात शख्‍स दर्शक दीर्घा से सदन में नेताओं के बीच कूद गए। दोनों ने लोकसभा में मेज़ों पर कूदते-फांदते धुआं स्प्रे कर दिया। मीडिया खबरों के मुताबिक 6 लोगों ने इसकी साजिश रची थी। इसमें 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जबकि 2 फरार हैं।