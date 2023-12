डॉ. मोहन यादव ने ली मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ, पीएम मोदी, अमित शाह समेत दिग्गज नेता रहे मौजूद

tribute to the martyrs of Parliament attack : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) ने संसद हमले (Parliament attack) के शहीदों को बुधवार को श्रद्धांजलि (tribute) अर्पित की तथा कहा कि उनका साहस और बलिदान देश की स्मृति में हमेशा अंकित रहेगा।