90 डिग्री टर्न वाले ऐशबाग रेलवे ओवरब्रिज बनाने वाले अधिकारियों पर होगा एक्शन

bus fell into the ditch: बिहार से दिल्ली (Bihar to Delhi) जा रही डबल डेकर बस (double decker bus) सैफई क्षेत्र के लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर गुरुवार तड़के एक ट्रक को ओवरटेक करने के प्रयास में अनियंत्रित होकर एक गहरे गड्ढे में जा गिरी जिससे बस में सवार 2 यात्रियों की मृत्यु हो गई, जबकि करीब 50 यात्री घायल हो गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बस में सवार नेपाल की रहने वाली शईदा (22) और बिहार के दरभंगा जिले के रामपुर डीह निवासी मनोज कुमार (52) की मौके पर मौत हो गई।